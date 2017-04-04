Radore Think-in’de ağ güvenliği konuşuldu

Radore Think-in etkinlik zincirinin ilk halkası, ağ güvenliği konusunda uzman kişilerin katılımıyla, Radore iş ortakları ve müşterilerine özel düzenlenen buluşmada hayat buldu.

Veri merkezi Radore, Think-in etkinliklerinin ilkini Brocade işbirliği ile ağ güvenliği konusunda gerçekleştirdi. Teknolojinin gelişmesiyle hızla büyüyen dijital dünyada giderek önem kazanan ağ güvenliği konusunda konuşmacılar ve panelistler eşliğinde tüm yönleriyle ele alındı.

Günümüzde var olan ve gelecekte işletmeleri bekleyen güvenlik riskleri üzerinde önemli bilgilerin paylaşıldığı etkinlik, Radore Genel Müdürü Sadi Abalı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Abalı, “2017 yılında Türkiye’deki güvenlik pazarının 230 milyon doları aşması beklenirken, tüm işletmelerin öncelikleri arasında ilk sıralarda güvenlik geliyor” dedi. İş ortakları ile birlikte dünya çapında güvenlik çözümlerini işletmelere hizmet olarak sunduklarının altını çizen Abalı, yüksek maliyetli yatırımlar ve sürekli bakım maliyetlerine katlanmadan tüm işletmelerin verilerinin güvenliğine sahip olabileceğini belirtti.

Yeni nesil teknolojiler ağ güvenliğini zorluyor

Günümüzde kendi cihazını getir (BYOD) ve nesnelerin interneti (IoT) gibi yeni nesil ihtiyaçlar nedeniyle ağ güvenliği tedbirlerinin de alınmasının zorlaştığına değinen Radore Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, işletmelere önerilerini sıraladı:

Basit şifrelerden kaçınılmalı

Şifreleri belirli aralıklarla değiştirmeli

Telefonlar şifrelenmeli

Anti-DDoS hizmeti satın alınmalı

İki faktörlü doğrulama kullanılmalı

Etkinliğin ikinci bölümünde konuşmacılar arasında Brocade Türkiye Ülke Müdürü Feyyaz Atalay, Mazars Denge Bağımsız Denetim Bilgi Güvenliği Hizmetleri Direktörü Ateş Sünbül, Ruckus Wireless Part of Brocade Kıdemli Sistem Mühendisi Nabi Hacıgaffaroğlu, Mayasoft Profesyonel Hizmetler Direktörü Hakan Uzuner ve İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Sertel Şıracı yer aldı.