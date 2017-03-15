Radore Veri Merkezi’nden Dell R210 II fırsatı

Radore Veri Merkezi’nden Dell R210 II fırsatı
, 15 Mart 2017

Radore, aylık kiralama ücreti 350 TL olan üstün performanslı Dell R210 II’yi yıllık taahhüt ile kullanıcılara 259 TL’ye sunuyor

Radore Veri Merkezi, son teknoloji ürünü sunucuları en uygun fiyatlarla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Veri paylaşımını ve korumasını kolaylaştırmak isteyen kullanıcılar, Radore’nin sunucu kiralama (dedicated server) kampanyasıyla aylık kiralama ücreti 350 TL olan Dell R210 II’ye, 259 TL’ye sahip olabiliyor. Stoklarla sınırlı olan kampanya ile ayrıca 100 Mbit/s internet erişimi de ücretsiz olarak sunuluyor.

İşletmelerin verimli bir şekilde çalışması için gerekli olan performans ve temel özellikleri bir araya getiren Dell R210 II, yönetimi kolay ve tümüyle ölçeklenebilir bir yapıya sahip.

Yapılandırılabilen, paylaşımsız ve kotasız internet erişimli (100 Mbit/s) hizmet, son teknoloji ürünü sunuculardan oluşuyor. Meydana gelebilecek donanım problemlerine karşı tüm sunucular garanti kapsamında olup, mesai saatleri içinde 4, mesai saatleri dışında 6 saat içinde garantili donanım değişikliği yapılabiliyor.

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Tags: fırsat, Radore, Radore veri merkezi, sunucu, sunucu kiralama

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Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

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