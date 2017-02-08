Radore’den girişimcilere 3,5 milyon dolarlık destek

Radore’den girişimcilere 3,5 milyon dolarlık destek
, 8 Şubat 2017

Veri merkezi Radore, 40’ın üzerinde girişimciye  3,5 milyon dolardan fazla yatırımla destek veriyor.

Girişim şirketi olarak sektöre adım atan veri merkezi Radore, Start Up Paketi ile girişimcilere destek vermeye devam ediyor. Son bir yılda 40’ın üzerinde girişimciye, 3,5 milyon dolardan fazla destek veren Radore, yeni girişimcilere de kapılarını açıyor.
Start Up Paketi” kapsamında Zeo, Kolay İK, Simlex, Bumerangla, Gamehub, Jetract, Parkkolay ve Stajim.net gibi önemli girişimler, hem kurulum aşamasında, hem de kullanım süreci boyunca Radore tarafından profesyonel destek aldılar.

Girişimlere ücretsiz olarak sunulan Start Up Pack’in 85 bin dolarlık hizmetleri dahilinde girişimler, #radoreyesor ile sistem ve network başta olmak üzere ihtiyaç duydukları her konuyu sistem yöneticilerine sorarak hızlı çözüm sağlayabiliyor. Ayrıca Radore, kendi bulut platformunda girişimlere özel 5 sunucuyu yapılandırabilecekleri kaynakları ücretsiz sunuyor.

 

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Tags: girişim, girişimciler, Radore, veri merkezi, yatırım

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