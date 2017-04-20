Radore’nin Tier III+ standartlarına uyumlu olduğu tescillendi

Datacenterportal, kendi web sitelerindeki detaylı denetimleri sonrasında Tier III+ standartlarına uyumlu olduğunu tescilleyerek Radore Veri Merkezi’ni Türkiye’de ilk sıraya yerleştirdi.

İşletmelerden yatırımcılara, tüm sektöre veri merkezlerinin artı ve eksileri konusunda danışmanlık veren Unisonius’un bir parçası olan Datacenterportal, yaptığı detaylı denetim sonrasında Radore’nin Tier III standartlarına uyumlu olduğunu onayladı.

Datacenterportal gibi dünya çapında bir mecra tarafından en üst standartlarda tescillenmenin gururunu yaşadıklarını belirten Radore Veri Merkezi Pazarlama Müdürü Görkem Öztürk, güvenlikten iklimlendirmeye, enerji hatlarından operatör bağımsızlığına kadar birçok alanda denetimden başarıyla geçtiklerini açıkladı.

Datacenterportal, denetimi sırasında dikkat ettiği konu başlıkları ve Radore hazır bulunan özellikler şu şekilde sıralanıyor:

Güvenlik; Kart okuyuculu biyometrik güvenlik sistemleri, 7/24 dijital ve fiziksel izleme ile şifreli, kilitli, kart okuyuculu özel (paylaşımsız) kabinler ve kafes alanları, veri merkezine hızlı erişim, Radore’ye özel güvenlikli asansör, minimum fiziksel risk, maksimum operasyonel kolaylık sağlayan askılı kablo taşıma sistemleri, yetki ve erişim kontrolü

Enerji; Yedekli (A+B) Busbar hattı, Ana omurga network donanımı için yedekli enerji kaynağı, Yedekli Newave (ABB) UPS sistemi, A ve B enerji hatlarıyla çift besleme, enerji yedekliliğini destekleyen akü odası,otomatik geçiş senkronizasyon kontrol panosu

İklimlendirme; Free Cooling teknolojisi ile N+1 yedekli soğutma altyapısı, enerji verimliliği için sıcak hava koridorları, 3×840 kW gücünde iklimlendirme bileşenleri yedekli sirkülasyon pompaları

Felaket kurtarma; Honeywell hava örneklemeli duman dedektörleri, Siemens ve 3M yangın öleme/söndürme sistemleri

Kesintisiz erişim; Tam yedekli 1,6 Tbit/s kapasiteli internet erişimi, enerji, iklimlendirme ve güvenlik altyapısı için 7/24 anlık izleme, operatör bağımsızlığı