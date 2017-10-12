Randstad, global veri merkezlerini AWS’ye taşıyor

Randstad, global veri merkezlerini AWS’ye taşıyor
, 12 Ekim 2017

AWS, dünyanın önde gelen uluslararası insan kaynakları ve danışmanlık hizmeti şirketlerinden Randstad’ın global veri merkezlerini AWS’ye taşıyacağını duyurdu.

Randstad böylece dünya çapındaki müşterilerine yüksek kaliteli hizmet sunmak için verimliliğini artırmayı hedefliyor. AWS’nin kanıtlanmış güvenlik ve operasyonel uzmanlığı, Randstad’ın hassas verilerini korumasına ve uyumluluk ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak. Randstad, AWS ile en sağlam ve eksiksiz özelliklere sahip bulut becerileri setine erişebilecek.

Bu konsolidasyon, Randstad’ın uygulamalarının ve IT hizmetlerinin AWS’ye taşınmasını da içeriyor. Mevcut durumda Randstad’ın AWS üzerinde başarılı bir şekilde faaliyet gösteren birkaç işletme şirketi var; Randstad’ın yolculuğunda bir sonraki adım, kurumun tamamının buluttan faydalanabilmesi için Randstad’ın tüm işletme şirketlerini AWS’ye taşımak. Randstad’ın AWS’ye geçişi, dijital yenilikçiliği desteklemeye ek olarak, şirketin sermaye harcamalarını düşürmesine yardımcı olurken daha çevik ve rekabetçi olmasını da sağlıyor.

Facebook Comments
Kategoriler Haber
Tags: Amazon Web Services, AWS, Randstad, veri merkezi

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

Verilerinizin korumaya yardımcı olacak 10 faydalı ipucu

Verilerinizin korumaya yardımcı olacak 10 faydalı ipucu

İstenmeyen e-postalardan fidye yazılımı çıktı

İstenmeyen e-postalardan fidye yazılımı çıktı

Yeni Intel işlemcileriler nesnelerin internetini hedefliyor

Yeni Intel işlemcileriler nesnelerin internetini hedefliyor

Turkcell 175 genç yeteneği bünyesine katacak

Turkcell 175 genç yeteneği bünyesine katacak

Bosch’tan Şangay Kulesi’ne entegre güvenlik çözümleri

Bosch’tan Şangay Kulesi’ne entegre güvenlik çözümleri

“Her yıl 10 bin yeni yazılım elemanı gerekiyor”

“Her yıl 10 bin yeni yazılım elemanı gerekiyor”

Foursquare (Swarm) hesabımı nasıl silerim?

Foursquare (Swarm) hesabımı nasıl silerim?

Türkiye’de fiberi artıracak 5 kritik hamle

Türkiye’de fiberi artıracak 5 kritik hamle

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *