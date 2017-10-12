Randstad, global veri merkezlerini AWS’ye taşıyor

AWS, dünyanın önde gelen uluslararası insan kaynakları ve danışmanlık hizmeti şirketlerinden Randstad’ın global veri merkezlerini AWS’ye taşıyacağını duyurdu.

Randstad böylece dünya çapındaki müşterilerine yüksek kaliteli hizmet sunmak için verimliliğini artırmayı hedefliyor. AWS’nin kanıtlanmış güvenlik ve operasyonel uzmanlığı, Randstad’ın hassas verilerini korumasına ve uyumluluk ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak. Randstad, AWS ile en sağlam ve eksiksiz özelliklere sahip bulut becerileri setine erişebilecek.

Bu konsolidasyon, Randstad’ın uygulamalarının ve IT hizmetlerinin AWS’ye taşınmasını da içeriyor. Mevcut durumda Randstad’ın AWS üzerinde başarılı bir şekilde faaliyet gösteren birkaç işletme şirketi var; Randstad’ın yolculuğunda bir sonraki adım, kurumun tamamının buluttan faydalanabilmesi için Randstad’ın tüm işletme şirketlerini AWS’ye taşımak. Randstad’ın AWS’ye geçişi, dijital yenilikçiliği desteklemeye ek olarak, şirketin sermaye harcamalarını düşürmesine yardımcı olurken daha çevik ve rekabetçi olmasını da sağlıyor.