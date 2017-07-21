Razer oyuncular için akıllı telefon üretecek

Oyuncular için ürettiği donanımlarla tanınan Razer, yeni akıllı telefonlarının gerçek oyuncular için uygun olacağını duyurdu.

Razer bulut odaklı Robin akıllı telefonun arkasındaki şirket olan Nextbit’i satın aldıktan sonra benzersiz mobil tasarım ve kullanım deneyimlerinin yakında çıkacağına söz vermişti. Razer’ın bu açıklamasından altı ay sonra şirket, Çin’de genişlemek amacıyla Hong Kong’da 5 milyar dolarlık bir halka arz planladığını açıkladı.

Gerçekleşecek halka arz, diğer akıllı cihazların yanı sıra kendi akıllı telefonunu fonlamasına da yardımcı olacak. Razer’in akıllı telefon endüstrisindeki son hareketleri doğrultusunda özel olarak tasarlanan cihazlar oyun severlere hitap edecek.

Konuyla yakından ilgili kaynaklara göre, Razer Ekim ayında bazen bir liste yapmayı hedefliyor. Şirketin halka arzı, uzun zamandır Asya finansal piyasasındaki en büyük teknoloji girişimi arasında yer alıyor.

Mayıs ayında Razer ve 3 mobil operatörü ile telefon planları ve ortak marka kullanımı yardımıyla oyun topluluğuna ve gençlik kitlesine erişebilecek bir ortaklığa imza attı.

Razer ayrıca zGold adında kendi sanal para birimini de geliştiriyor. zGold, 35 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren yazılım platformu aracılığıyla oyunculara erişmeyi planlıyor.

Gerçekleşecek olan halka arzın kötüye gitmesi durumunda, Razer’in akıllı telefon planları kaldırılabilir.