Reeder’dan Kadınlar Günü’ne özel indirim

Teknoloji markası reeder, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel, tüm cihazlarında yüzde 11 indirim yapıyor.

EY Global Girişimci Kadın Liderler Programı’na seçilen 10 kadından biri olan reeder kurucu ortağı Sezen Sungur Saral, teknoloji ve bilişim sektöründe kadın yönetici sayısının artışına dikkat çekerken, “Sektörde fark yaratan birçok projenin arkasında başarılı, güçlü ve kararlı kadın yöneticiler var.” diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile reeder/selekt bilgisayar kurucu ortağı Sezen Sungur Saral yaptığı açıklamada;‘’Bizden önceki neslin 25 senede ulaştığı büyüklüğe reeder 5 senede ulaştı. Geçtiğimiz yıl Çin’de yapılan G20 Liderler Zirvesi’nde dijital çağın en hızlı gelişen firmaları arasında Türkiye’den örnek olarak gösterildik. Firmamızın başta İK, Satış, Pazarlama, Finans ve Müşteri Hizmetleri olmak üzere tüm ana departmanları kadınlar tarafından yönetiliyor. reeder, bu yönüyle de Dünya Başkanlarına sunulan “Bilişimde Kadının Yeri” konulu raporda yer aldı.” dedi.

Reeder/ Selekt Bilgisayar’dan yapılan açıklamada , “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak ReederGo mağazalarından ve www.reeder.com.tr‘den yapılacak toplam 1000 TL ve üzeri tablet, akıllı telefon ve aksesuar alışverişlerde net yüzde 11 indirim yapacak.” denildi.