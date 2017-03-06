Rekabet Kurulu’ndan Google’e soruşturma

Rekabet Kurulu, ünlü arama motoru Google’e soruşturma başlattı.



Rekabet Kurulu, ünlü arama motoru ‘google’ın Türkiye’de faaliyette olan üç şirketine karşı, rekabeti engelleyici anlaşmalar yapmak ve hakim durumu kötüye kullanmak kaynaklı soruşturma açıldığını duyurdu. Soruşturma; Google Inc, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında başlatıldı.

Bu üç şirketten oluşan ekonomik bütünlüğün (GOOGLE) mobil işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve GOOGLE ile orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasını içeren şikayet başvurusu bulunuyordu.

Rekabet Kurulu, bu başvuruyu Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi’nin kararı üzerine yeniden değerlendirdi. Rekabet Kurulu, daha önce yapılmış bu şikayet üzerine ön inceleme yapmış ve soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar vermiş ve GOOGLE iktisadi bütünlüğüne görüşlerini bildirmişti.

Rekabet Kurulu’nun kararı idari yargıda

Rekabet Kurulu, daha önce verdiği bu karara karşı açılan ve Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, Mahkeme’nin Rekabet Kurulu’nun “soruşturma açılmasına gerek olmadığı” kararının yürütmesini durdurdu. Bunun üzerine Rekabet Kurulu, bu kez GOOGLE iktisadi bütünlüğü olan 3 şirkete karşı 4054 sayılı Rekabet Kanunu’nun 4 ve 6. maddesini ihlal edip etmediğine dair bir soruşturmayı başlattı.

Soruşturma, Google Inc., Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında yürütülecek.

Bu üç şirket Rekabet Kanununu 4. ve 6. maddesinde sayılan ihlalleri yapıp yapmadığına dair soruşturulacak. Kanun’un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklıyor.

İhlal tespit edilirse şirketlere Türkiye’deki cirolarına oranlanarak idari para cezası veriliyor.

(Kaynak: Dünya)