Rekabette öne geçmenin tek yolu dijital dönüşüm olacak

Cisco ve Intel ana sponsorluğunda bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Nesnelerin İnterneti Zirvesi’ne katılan CEO’lar dijital dönüşüme odaklanma çağrısı yaparak, ülkeler arası rekabette geri kalma tehlikesine dikkat çektiler.



Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı “3. Nesnelerin İnterneti Zirvesi’nde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CEO’ları hükümete dijital dönüşüme odaklanma çağrısı yaptı. Cisco ve Intel’in ana sponsorluğunda ve BizzConsulting iş birliğinde düzenlenen Zirve’de, dijital dönüşümün sektörlere olan etkileri ele alındı. İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılan şirketler ayrıca akıllı şehirler, hizmet ve sanayi sektöründe dijital dönüşüm ve veri merkezi konularındaki teknoloji yatırımlarını ve projelerini aktarma fırsatı buldular.

Cisco İnovasyon Merkezi açılıyor

Zirve’nin açılışında konuşan Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım, şu anda dijital dönüşümün tam merkezinde olduğumuzu kaydetti. Kıvılcım, sözlerine şöyle devam etti: “Cisco olarak Türkiye’nin ekosistem oluşturmasına ve tüm dünya bu dijital dönüşüme giderken Türkiye’nin rekabetçi kalmasına yardım etmeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle 2018 yılının ilk çeyreğinde dünyadaki 10’uncu inovasyon merkezimizi İstanbul’da İTÜ Teknokent’te açacağız. Cisco İnovasyon Merkezi’nde akademisyenler, iş ortaklarımız ile birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümleri birlikte geliştireceğiz. İnovasyonu, deneyselciliği ve teknolojik atılımları desteklemeyi hedeflediğimiz bu merkezde özellikle lojistik, taşımacılık ve enerji yönetimi alanında Türkiye ile birlikte bugünün ve yarının çözümlerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.”

Önümüzdeki 10 yıl içinde dijital dönüşüm ekonomisinin 23.8 trilyon dolara ulaşmasını öngördüklerini de söyleyen Kıvılcım, “Bu hedefin içinde 1 trilyon dolarlık ekonomiyi bizim bölgemiz temsil ediyor. Farkındalığı artırarak, bu potansiyelden daha fazla pay almak için odaklanmak ve koordineli şekilde çalışmak gerekiyor” diye konuştu.

Yapay zeka pazarı 12 kat büyüyecek

Intel Türkiye Genel Müdürü Yalım Eriştiren de yaşanan süreci ‘Dönüşüm girdabı’ olarak gördüklerini belirtti. Eriştiren, dijitalleşmeyle ilgili yapılan her tahminin yanıldığını çünkü dönüşümün çok hızlı yayıldığını belirterek, “Intel olarak tarım sektörünü yakından izliyoruz, sağlık ve spor sektöründe inanılmaz gelişmeler oluyor. Otonom robotlarla ameliyatlar gerçekleştiriliyor. Intel olarak biz de kendimizi yapay zeka alanında geliştiriyoruz. Yapay zeka pazarı en hızlı büyüyecek iş alanı olarak tanımlandı, 2025 yılına dek 12 kat büyümesi bekleniyor. Bütün bu teknolojileri 2018 yılında sponsoru olduğumuz Kış Olimpiyatları’nda göreceğiz” dedi.

Hakan Ateş: “Dijitalleşmezsek köleleşiriz”

Nesnelerin İnterneti Zirvesi kapsamında düzenlenen Dijital Dönüşüm CEO Paneli’nde dijitalleşmede regülasyonların öneminde dikkat çekilerek, ülkeler arası rekabette ön plana geçmenin anahtarının burada olduğu ifade edildi. Deniz Bank CEO’su Hakan Ateş, Türkiye’nin dijital dünyaya inovatif ülkeler gibi geçmek zorunda olduğunu vurgulayarak, “Altın değerindeki veriyi kontrol elde etmek ve güç olarak kullanabilmek için teknolojileri kendi başımıza üretip yaratmak zorundayız. Bunu ne kadar erken yaparsak o kadar geleceğe umutla bakarız. Dijital dünyaya ayak uydurmazsak köleleştirildiğimiz bir döneme girebiliriz” dedi.

3. Havalimanı dönüşüme ayak uydurdu

Dijital dönüşümün turizm sektörünü önemli ölçüde değiştirdiğini kaydeden İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu da havalimanı inşaatı bittiğinde 3 bin 500 uçak hareketi olacağını ve dijital bir platform kullanmadan bu sistemi kurmanın imkansız olduğunu ifade etti. Akıllı Park ve yolcunun evinden çıkıp uçağa binene kadar destek alabileceği bir uygulamalar üzerinde çalıştıklarını belirten Akçayoğlu, “Dubai’de Yapay Zeka Bakanlığı kuruldu. Bizde de artık bu tip bir odaklanma olur diye umut ediyorum. Bu teknolojilerin hayatımıza gireceği açık, değişimde ya yaşar ya da devam edemezsiniz” dedi.

İnsan gücü dengeleri değiştirecek

Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ise yeni teknolojilerle beraber gelişmiş ekonomilerin yüzde 40’a varan verimlilik sağlamaya başladığını belirterek, dijital dönüşüm için en kritik konunun insan gücü olduğunu kaydetti. Carrefoursa Genel Müdürü Hakan Ergin de “Bugün artık müşterimizi hem dijital ortamda hem de mağaza ortamında görmek istiyoruz. Her ay 10 terabyte üzerinde data biriktiriyoruz. Datayı tüketmek için uzun vadeli teknolojik çözümlere ihtiyacımız var” dedi. Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen de, dijitalleşmeyi değişim değil dönüşüm olarak gördüklerine dikkat çekerek, “Çin’de kaptansız gemi denemesi yapıldı, şoförsüz araçları yakında Türkiye’de de göreceğiz. Lojistik sektöründe teknolojinin de etkisiyle bambaşka bir döneme girdik” dedi.

Ana sponsorluğunu Cisco ve Intel’in yaptığı ve BizzConsulting iş birliğinde gerçekleştirilen 3. Nesnelerin İnterneti Zirvesi’nin altın sponsorları Koç Sistem ve Türk Telekom, Gümüş Sponsorları B/S/H, oturum sponsorları Milestone, NETAŞ ve T-Systems, destek sponsorları Inventram! ve Pupa olurken, basın sponsorluğunu ise Capital Dergisi yapıyor.