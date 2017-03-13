Renault’un elektrikli araba konsepti: Trezor!

350 beygirlik bir motor gücüne sahip Renault Trezor, 0’dan 100 kilometreye 4 saniyenin altında çıkabiliyor.

Cenevre Otomobil Fuarı’nda 2016 Yılının Konsept Otomobili ünvanını, Renault’un tamamen elektrikli süper otomobili Trezor kazandı.

Renault Trezor konsept arabası, ilk olarak Eylül ayında Paris Motor Show’da sergilendi. Sadece bir konsept araç olarak ön plana çıkan Renault Trezor, gelecekteki Renault araçlarına da ilham verecek.

Renault Trezor görünümü ile oldukça etkileyici. Süper otomobil olan Renault Trezor, ön ve arka tarafında olmak üzere 2 batarya ile güçlendirilmiş. Böylece Renault Trezor’da ağırlık eşit olarak dağılırken bu iki batarya aynı zamanda kendi soğutma sistemine da sahip durumda. Aracın kaput kısmında bulunan ve altıgen hava delikleri de Renault Trezor’un bataryalarının soğutma sisteminin bir parçası. Bu özellikle de Renault Trezor’un nefes alıp verdiği izlenimini vermek için yukarı ve aşağı doğru hareket ettiriliyor.

Renault Trezor’un gövdenin sol tarafında şarj seviyesini gösteren bir analog gösterge bulunuyor. Elektrik motoru 260 kW veya 350 beygir maksimum güce sahip olan Renault Trezor, 4 saniyeden daha kısa bir sürede sıfırdan 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Renault Trezor’un üst kısmı ayrıca yukarıya doğru açılıyor.

Renault Trezor’un iç kısmında, akıllı telefonunuzu kol dayama ünitesinin altındaki özel bir yuvaya yerleştirmeniz gerektiğini size bildiriyor. Bunu yaptıktan sonrasında cihaz ile araç senkronize olmuş oluyor. otomobilde normal, spor ve otonom olarak üç farklı sürüş modu bulunuyor. Otonom sürüş sırasında otomobilin arka ve yan taraflarındaki ışıklar yanarak aracın otomatik sürüşte olduğu belirtiliyor.