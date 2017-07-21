Resilient Systems, Platin Bilişim’in yeni iş ortağı oldu

Türkiye’nin önde gelen kurumlarına “Veri Koruma”, “Arşivleme”, “İş Sürekliliği”, “IT Altyapı Yönetimi” ve “Güvenlik” konularında profesyonel çözümler sunan Platin Bilişim, hizmet kalitesini artırmak adına çok uluslu iş ortaklarının arasına Resilinet Systems’i de ekledi.

IBM Security Bölümü’nün bir parçası olan Resilient IRP (Incident Response Platform-Olay Müdahale Platformu), tek bir hub halinde güvenlik teknolojilerine entegre, kolay iş akışı özelleştirme ve süreç otomasyonu sağıyor. Resilient Systems’in misyonunu işletmelerin siber atak ya da benzer krizlerde yanında olmak ve onlara yardımcı olmak olarak özetleyen Platin Bilişim Teknoloji Direktörü Can Topay, “Resilient’ın ödüllü Incident Response Platformu ile güvenlik ekipleri daha akıllı, daha verimli analizler ile güvenlikle ilgili sorunları hızla çözüyor. 20’nin üzerindeki ülkede faaliyet gösteren Resilient, 30’u Fortune 500’de olmak üzere 100’den fazla küresel müşteriye de sahip” dedi. Topay, Resilient ürünleriyle kurumların güvenlik sorunları karşısında tepki verme süreleri yüzde 10 oranında da azaldığını belirtti.