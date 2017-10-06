Riso, Türkiye’deki dağıtım ağını genişletiyor

Türkiye’de 25 yıldır baskı sistemleri alanında faaliyet gösteren Japonya merkezli Riso, gelişmekte olan pazarlarda büyüme hedefinin bir parçası olarak Türkiye’de dağıtım ağını genişletiyor.

Riso Türkiye, bu kapsamda baskı çözümleri şirketi Elektroser ile satış ve satış sonrası servis hizmeti alanında işbirliği anlaşması imzaladı. Riso Türkiye ve Elektroser, hızla büyüyen inkjet pazarındaki konumlarını güçlendirmeyi planlıyor.

Söz konusu anlaşma, Avrasya ve Türkiye’nin en önemli sektör buluşması olan PRINTTEK 2017 Uluslararası Baskı Teknolojileri ve Kâğıt Fuarı’nda açıklandı. Anlaşmayı Riso Türkiye Genel Müdürü Tomohiro Yoshikai ve Elektroser Genel Müdürü Öncü Güyer imzaladı. Riso Türkiye, pazarda hedeflediği büyümeyi Elektroser ile gerçekleştirmeyi planlıyor. Elektroser’in geniş müşteri portföyü, uzman kadrosu ve geniş dağıtım yapısı ile birlikte daha fazla son kullanıcıya ulaşma ve dokunma imkânı bulacak olan Riso Türkiye, büyüyen inkjet pazarında daha da güçlenecek.

Yüzde 25 büyüyecek

Yapılan işbirliğiyle ilgili Riso Türkiye Genel Müdürü Tomohiro Yoshikai, “Riso’nun global deneyimiyle Elektroser’in yerel gücünü birleştireceğiz. Riso Türkiye ve Elektroser bu işbirliğiyle dağıtım yapısını genişletiyor. Hedefimiz avantaj sağlayan teknolojilerimizi iş ortaklarımızla ve son kullanıcı ile buluşturmak ve iş akışlarına pozitif katkıda bulunmak. Orta vadede Riso Türkiye olarak yüzde 25 büyümeyi planlıyoruz.” diye konuştu

Elektroser Genel Müdürü Öncü Güyer ise “500 kişiyi aşkın uzman kadromuz, Türkiye çapında 15 farklı bölge müdürlüğü ve bayilerimizle satış öncesi ve sonrası servis hizmeti veriyoruz. Hedefimiz daha fazla son kullanıcıya ulaşmak.” dedi.