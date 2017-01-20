Robot muhabir ilk makalesini yazdı

Dünyanın ilk robot muhabiri, bir Çin gazetesinde ilk makalesini yazdı.

Çin’de geliştirilen robot muhabir, Guangzhou merkezli Southern Metropolis Daily gazetesinde yayınlanan 300 kelimelik ilk makalesini yaklaşık bir saniye içinde yazdı.

Xiao Nan adı verilen robotun yerel bir bahar şenliğini konu alan bir makale yazdı. Robotun ayrıca kısa ve uzun makaleler yazma becerisine sahip olduğu belirtildi.

Robotu geliştiren ekibin başkanlığını yapan Pekin Üniversitesi profesörü Wan Xianjoun, “Robotun, gazetecilerle kıyaslandığında, daha güçlü bir veri analizi kapasitesine sahip ve daha hızlı yazıyor. Ancak bu akıllı robotların yakın zamanda gazetecilerin yerini alabileceği anlamına gelmiyor. Robotlar röportaj yapamaz, tamamlayıcı sorular soramazlar fakat gazetecilere gelecekte iyi birer yardımcı olacak ” diye konuştu.