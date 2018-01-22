Robot Sophia Türkiye’ye geliyor

Robot Sophia Türkiye’ye geliyor
, 22 Ocak 2018

Dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia, 19 Nisan’da, 5’incisi düzenlenecek Marketing Meetup’a konuk olacak. İlk kez Türkiye’ye gelecek olan Sophia, iş dünyasının dâhilerini buluşturan konferansta, merak edilen soruları yanıtlayacak.

İş dünyası için Türkiye’nin en değerli içeriklerini üretmeyi ve ekosistemi geliştirmeyi amaçlayan; bu doğrultuda 5’incisi düzenlenen Marketing Meetup 2018’in odak noktası “deneyim” olacak. Uniq İstanbul’da 19 Nisan’da gerçekleşecek buluşmada iş hayatından ulusal ve global dehalar bir araya gelecek.

İş zekasına, analitiğe ve entelektüelliğe odaklanan Marketing Meetup’ın son konuğu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Komite Üyesi ve dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia olacak. Hanson Robotics ve Las Vegas Üniversitesi tarafından geliştirilen; son olarak eklenen ünitelerle tam bir bedene kavuşan Sophia, konferansta merak edilen sorulara yanıt verecek.

19 Nisan’da Marketing Meetup söyleşisine katılmak üzere ülkemize gelecek olan Sophia, pek çok Avrupa ülkesinden önce ilk kez Türkiye’yi ziyaret etmiş olacak.

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Tags: Marketing Meetup, Robot Sophia

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