Robotlar insan iş gücünü nasıl etkileyecek?

Xerox’un ünlü AR-GE merkezi Xerox PARC’ın CEO’su Dr.Tolga Kurtoğlu, yapay zekanın gelişimi ile oluşacak robot iş gücünün, insan iş gücünü nasıl etkileyeceğine dair öngörülerini paylaştı.

Xerox’un AR-GE merkezi Xerox PARC’ın başına Ocak 2017’de CEO olarak atanan Dr. Tolga Kurtoğlu, Türkiye’ye geldi ve basın kuruluşlarına önemli açıklamalar da bulundu. Tolga Kurtoğlu, Xerox PARC’ın Savunma Sanayi, Enerji Sektörü, Ulaşım Sektörü ve Üretim sektörüne yönelik üzerinde çalıştıkları teknolojilerden bahsetti. Yapay zekanın gelişimi ile oluşacak robot iş gücünün, insan iş gücünü nasıl etkileyeceğine dair öngörülerini paylaştı.

Günlük yaşamda kullandığımız birçok teknolojinin ilk bulunduğu yer olan A.B.D Kaliforniya Palo Alto’daki Xerox PARC’ın yeni CEO’su Dr. Tolga Kurtoğlu; 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da farklı sektörlerden iş insanları ve basın mensupları ile bir araya geldi. Dr. Tolga Kurtoğlu, teknolojik gelişmeler ışığında gelecekte bizleri neler beklediğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Xerox PARC olarak Türkiye’deki saygın özel sektör ve kamu kurumları ile işbirliği yaparak, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihtiyaçlarına destek olmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Xerox PARC, hali hazırda A.B.D Savunma ve Enerji Bakanlıkları gibi farklı ülkelerden bir çok kamu kurumu, büyük şirketler ve startup kuruluşlar ile çok önemli çalışmalar yürütüyor. Örneğin A.B.D Savunma Bakanlığı ajansı DARPA ile askeri güvenlik projeleri üzerine çalışıyor. Aynı şekilde Amerikan Enerji Bakanlığı ve özel şirketlerle yenilebilir enerji kaynaklarını daha verimli kullanmayı sağlayacak, ticari kullanıma hazır sensor teknolojileri, güneş enerjisi pilleri gibi inovatif buluşlar üzerinde çalışıyor. Xerox PARC, savunma sanayi, siber güvenlik ve kişisel güvenlik alanlarında stratejik projeler yürütüyor.

Dünyada teknolojiye yön veren bir kaç merkezden biri olan Xerox PARC’a CEO olarak atanmak büyük bir sorumluluk diyen Dr. Tolga Kurtoğlu, “PARC gibi bir yeri yönetme şansına sahip olmak benim için bir gurur. PARC’ta şu anda savunma sanayi teknolojileri, yenilenebilir enerji, akıllı asistanlar, sensor teknolojileri, nesnelerin interneti, akıllı ambalaj, yapay zeka, makine öğrenimi ve analitiği, siber güvenlik, kişisel gizlilik, basılı elektronikler ve dijital üretim yöntemleri üzerinde çalışıyoruz. Bunların hepsi dünyayı değiştirecek, dönüştürecek konular” dedi.

Yakın gelecekte yapay zekanın insanların günlük yaşamına oldukça etki edeceğini vurgulayan Dr. Tolga Kurtoğlu, “Yapay zeka, makine öğrenimi ve sanal gerçeklik çok fazla potansiyel taşıyan bir alan. Bu teknolojilerin önümüzdeki 10 yıl içinde dünyayı hatırı sayılır ölçüde etkileyeceğini düşünüyorum. Özellikle öğrenen makinelerin gelişmesiyle yakın gelecekte insanların yaptığı birçok işi robotlar yapacak. dedi.

Xerox PARC CEO’su Tolga Kurtoğlu “Yapay zekaya sahip öğrenen makinelerin gelişimi ile endüstri 4.0 olarak da adlandırılan robotik otomasyona geçilen bir dönemi yaşamaya başlıyoruz. İnsanların daha iyi ve verimli olduğu alanlarda insan gücü, robotların daha iyi ve verimli olduğu konularda robotların yoğun kullanılacağı bir ekonomik üretim sistemine doğru gidiyoruz Robotlar herkesi işsiz bırakmayacak, ancak belli başlı sektörlerde işgücü istihdamını yüzde 70’lere ulaşan oranlarda azaltacak. Yaptığımız teknolojik çalışmaların nihai amacı insan ve robot işbirliğini sağlamak üzerine. Ancak hükümetlerin, şirketlerin bu duruma şimdiden hazırlıklı olmaları gerekiyor.” dedi.

Kurtoğlu, “Xerox PARC olarak ayrıca hem özel sektör kurumlarının hem kamu kurumlarının çalışma şekillerine ve iş süreçlerine inovatif AR-GE çalışmalarını nasıl entegre edebileceklerine dair sistem mühendisliği danışmanlığı da veriyoruz. Kurumların AR-GE yapan, kendi bilgi birikimlerini inovatif sonuçlara dönüştüren yerler olmasını sağlıyoruz. Bu konudaki eşsiz know-how’ımızı yansıtan özel eğitim ve yazılım paket programlarımızla onlara destek oluyoruz. Türkiye’de de hem kamu kurumlarıyla hem de yüksek teknoloji kullanan özel sektör şirketleri ile bu konularda işbirliği yapmaktan memnuniyet duyarız” dedi.

Xerox PARC’ta son dönemde gerçekleştirilen önemli projeler arasında; sıvı alaşımdan çip basan baskı cihazı, soy yapıştır sensörlerle internetli nesnelerin uzaktan takibi ve görüntülenmesi projesi, kendi kendini imha edebilen elektronik çip ile veri güvenliği projesi, basılı elektronik etiket teknolojisi ile kutulu ürünlerin sahte üretim ve satışını engellenebilmesi, giyilebilir sağlık çipleri ile panik atak kontrolü ve uzaktan hasta bakımı yapılabilmesi gibi teknolojiler de bulunuyor.

Tolga Kurtoğlu kimdir?

ODTÜ’deki yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra yurt dışına çıkan Amerika’da yüksek lisans ve doktora çalışması yapan ardından Dell’de sistem mühendisi olarak çalışan Dr. Tolga Kurtoğlu daha sonra uzun yıllar Amerikan Uzay Bilimleri Ajansı NASA’da araştırmacı bilim insanı olarak çalıştı. NASA’dan sonra 2010 yılında Xerox PARC’a transfer olan Dr.Tolga Kurtoğlu, ilk bilgisayar, lazer yazıcı, Grafik Arayüz Kartı (GUI), Ethernet, mouse gibi binlerce buluşun ilk ortaya çıktığı, buluşları ile yeni endüstriler yaratan ünlü AR-GE merkezi Xerox PARC’a Ocak 2017’de CEO olarak atandı. Dr. Tolga Kurtoğlu’nun kişisel uzmanlık konuları arasında yapay zeka, ve yapay zeka tabanlı teknolojiler, sistem tasarımı, sistem geliştirme ve üretim otomasyonu teknolojileri bulunuyor.