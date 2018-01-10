Ruhsat iptali iddialarına Uber’den açıklama!

Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de de faaliyet gösteren seyahat uygulaması Uber’in üyeleri, ruhsatlarının iptal edildiği iddia edilmişti. Şirketten bu konuyla ilgili açıklama geldi.

Uber Türkiye’den yapılan açıklamada hizmetlerin çalışmaya devam ettiği belirtildi. Uber Türkiye’den yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde;

Söz konusu uygulama, Uber’in Türkiye’deki faaliyetini etkilememekte olup uberXL ve taksi ürünlerimiz aynı şekilde çalışmaya devam etmektedir. Uber olarak, Türkiye’ye sonuna kadar bağlıyız. Ek gelir kazanmak için Uber platformunu kullanan 5.000’den fazla sürücü iş ortağımızı bu süreçte desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye’ye ekonomik katma değer ve teknolojik inovasyon sağlayabilmek için bakanlık ve belediyeler ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz.

Ek bilgi: Yol belgesi lisansı askıya alınan bazı turizm şirketleri haklarını aramak için hukuki yollara başvuracaktır.