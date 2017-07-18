Samsung, 11 genç yeteneği daha bünyesine kattı

Samsung, 11 genç yeteneği daha bünyesine kattı
, 18 Temmuz 2017

Samsung’un yeni mezunlara yönelik programı Discover Samsung’u başarıyla tamamlayan 11 genç işe başladı.

 
Samsung Electronics, dünyaya ilham vermek ve geleceği tasarlamak isteyen gençleri özel işe alım programıyla kazanmaya devam ediyor. “Discover Samsung” adıyla 2015’ten bu yana devam eden programın 2017 yılı için seçim süreci tamamlandı. Kayıtların Mart ayında yapıldığı programa üniversitelerin 4. sınıfında okuyan 3000’e yakın genç başvuru yaptı. Haziran ayı itibariyle başlayan sürecin sonunda üniversiteden yeni mezun 11 genç Samsung Electronics Türkiye’de işbaşı yapmaya hak kazandı.

İki aşamadan oluşan seçme sürecinde gençler ilk olarak online ortamda sınava girdiler. İkinci aşamada ise Samsung yöneticileri ile bir araya gelen adaylar, bu yöneticilerin mentörlüğünde kapsamlı bir proje geliştirme sürecine dahil oldular. İki aylık sürecin sonunda finale kalan gençler geliştirdikleri projeleri Samsung’un üst düzey yöneticilerine sunarak önemli bir iş tecrübesi daha edindiler.

 

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Tags: Discover Samsung, işe alım programı, kariyer, Samsung

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