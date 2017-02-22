Samsung 960 PRO ve EVO SSD’ler satışta

Samsung 960 PRO ve EVO SSD’ler Türkiye’de tüketicilerin beğenisine sunuldu.

960 PRO ve 960 EVO SSD’ler, sırasıyla 3500 MB/s ve 2100 MB/s’a varan maksimum sıralı okuma ve yazma aktarım hızları sunan yeni kontrol birimi sayesinde kişisel bilgisayar performansını yeniden tanımlıyor. Okuma ve yazma IOPS, 440.000 ve 360.000’da zirveye ulaşıyor. Hem 960 PRO hem 960 EVO, PCIe 3. nesil x4 şerit arayüzünü kullanıyor. SSD’ler, etkili bir şekilde yüksek hızlı PCl veriyolu kullanımı sağlamak ve NVMe SSD teknolojisinden tam olarak yararlanmak üzere donanım ve yazılımları optimize edecek NVMe teknik özellikleri ile de tamamen uyumlu. Bu yeni nesil profesyonel yüksek performanslı ve dayanıklı SSD’ler, en ağır iş yüklerinde yüksek performans sunmak için Samsung Dinamik Termal Koruma teknolojisini kullanıyor.

Samsung, 960 PRO SSD’ler ile özellikle iş istasyonlarına ve oyunculara; 960 EVO SSD’ler ile de oyunculara, grafik tasarımcılara, editörlere ve performans ihtiyacı duyan diğer son kullanıcılara ulaşmayı hedefliyor.

NVMe tabanlı dünyanın en hızlı SSD’si 960 PRO

Yeni paket tasarımıyla kullanıcılarla buluşacak olan 960 PRO, dünyanın en hızlı ve en yüksek kapasiteli NVMe tabanlı M.2 SSD’si olarak öne çıkıyor. Samsung 960 PRO; V-NAND teknolojisi ile 512GB, 1TB ve 2TB kapasitelerde tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 960 PRO, 2TB kapasite için 1.2 Petabayta kadar beş yıllık sınırlı garanti ile ek güvenilirlik vadediyor.

Yeni nesil kişisel bilgi işlem performansı ile 960 EVO

Kullanıcılara yeni nesil kişisel bilgi işlem performansı sunan Samsung 960 EVO; 250GB, 500GB, 1TB olarak raflardaki yerini alıyor. Yeni Samsung Akıllı TurboWrite teknolojisi de 960 EVO ile birlikte ilk kez kullanıcıların karşısına çıkıyor ve sıralı yazma ile okuma hızlarını artırarak sırasıyla 3200 MB/s ve 1900 MB/s tepe değerlerine çıkarıyor. 960 EVO’da okuma hızı 380.000 IOPS’ya, yazma hızı ise 360.000 IOPS’ye kadar ulaşıyor. 960 EVO, 1TB kapasite için 400 terabayta kadar yazmayı kapsayan üç yıllık sınırlı bir garanti ile geliyor.

960 SSD’ler aynı zamanda bellenim güncellemesi yönetimi dâhil olmak üzere kullanıcıların çeşitli SSD ayarlarını kontrol edebildiği yeni bir kullanıcı arayüzüne sahip Magician yazılımı ile geliyor.