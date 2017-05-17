Samsung, Bixby sanal asistanı buzdolaplarına getiriyor

Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil sesli asistanını buzdolaplarına getirecek.

Samsung’un Galaxy S8 lansmanında tanıtılan Bixby’yi sadece akıllı telefonlara değil dijital ev aletleri de dahil olmak üzere pek çok farklı aygıta genişletmeyi planlıyor. Samsung, yakın zamanda Bixby’yi Family Hub 2.0 buzdolaplarına getirdiğini açıkladı. Satılan tüm yeni modeller dijital asistan içerecek; halihazırda satın alınan buzdolaplarına da yeni bir güncelleme ile Bixby desteği gelecek.

Mart ayında piyasaya sürülen Family Hub 2.0 buzdolabı, Bixby aracılığıyla yemek tarifi ve hava durumu bilgilerini sağlayabiliyor. Buzdolabındaki sıcaklığı otomatik olarak kontrol etme ve yeme alışkanlıklarına göre yemek tarifleri sağlayabilecek. Bixby, klima ve elektrikli süpürge de dahil olmak üzere diğer akıllı cihazlarla etkileşime girebilecek bir merkez kontrol işlevi görecek. Bu noktada Samsung Amazon Alexa’nın hızla büyüyen onbinlerce cihaz desteğine karşı kendi çözüm ailesini geliştirmeyi hedefliyor.

Samsung’un Bixby için büyük planları vardı ancak kötü bir başlangıç yaptı. Google Assistant ve Amazon’un Alexa ile dijital asistanlar, şu anda ABD’deki ses kontrol işlevselliğini başa baş götürüyor. Güney Kore’deki Galaxy S8 cihazlarına Bixby desteği geldi, ancak ABD’li kullanıcıların henüz tam netleşmeyen ileri bir tarihi beklemesi gerekecek. Türkiye’ye Türkçe olarak Bixby desteğinin gelmesi ise bir kaç yıl sürebilir.