Samsung, cihazlarında problem bulanları ödüllendirecek

Samsung, cihazlarında problem bulanları ödüllendirecek
, 7 Eylül 2017

Samsung’un “Mobile Security Rewards Program” adını verdiği program ile Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A, Galaxy J ve Galaxy Tab serilerinden oluşan toplam 38 cihaz üzerinde problem keşfedenler ödül almaya hak kazanacak.

Samsung ayrıca kendilerine ait olan Bixby, Samsung Pay, Samsung Account ve Samsung Pass gibi servislerde hata bulanları da ödüllendirecek. 200 dolardan başlayan ödüller, ispat etme yeteneğine bağlı olarak değişecek. Samsung, Ocak 2016’da benzer bir programı gerçekleştirmişti.

Samsung’un gerçekleştirdiği bu programı, Microsoft, Google ve Apple da gerçekleştirmişti. Gerçekleştirilen bu ödül programları, bilgisayar korsanlarına yasal olarak para kazandırırken tek bir araştırmacı tarayıcıları hack’leyerek 225 bin dolar elde edebildi.

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Tags: ödül, Samsung

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