Samsung DeX nedir? Nasıl kullanılır? Merak ettiğiniz her şey

Samsung’un Galaxy S8 ile birlikte tanıttığı aksesuarlardan birisi de DeX adında bir ürün oldu. Peki Samsung DeX nedir, nasıl kullanılır?

Güçlü işlemciler, harika grafik gücü ve hızlı olduğu kadar bir o kadar da çok yönlü olan şarj girişiyle yeni Galaxy S8, esas olarak cebinize sığacak kadar küçük bir bilgisayar. Bir masa üstü bilgisayar ile kıyaslandığında ekranının küçüklüğü, klavye ve farenin kolayca bağlanamıyor olması göze çarpan temel farklar. S8+’ın 6.2 inçlik ekranı her ne kadar alay etmek için küçük olmasa da, masalarımızda bulunan 27 inçlik monitörler veya 13 inçlik dizüstü bilgisayar ekranlarına kıyasla hala minicik kalıyor.

Samsung bu konuda ihtiyacı görmüş olmalı ki bir çözüm geliştirdi. DeX adı verilen beşik istasyonu ile S8’i veya S8+’ı büyük bir monitöre bağlayabilir ve geleneksel bilgisayarlar gibi çoklu uygulama kullanma ayrıcalığına erişilebilirsiniz. S8 modellerini DeX’e yerleştiğinizde cep telefonundaki klasik Android ekranı masa üstü monitöre uygun yeni bir arayüze dönüşüyor. Telefonda bulunan uygulamalar ise fareniz ile ulaşabileceğiniz sadece bir tık uzağınızda oluyor.

Google, Android’i daha kullanıcı dostu yapmak için yıllardır çoklu pencere, hızlı uygulama geçişi ve resim içinde resim gibi özellikler ekliyor. Ama Samsung’un yeni konseptiyle telefonlarla neler yapılabilineceği konusunda bakış açımızın ötesine geçiyor. DeX sunduğu özellikler sayesinde cebimizdeki akıllı telefonlar ile masa üstü bilgisayarlar arasında beklenen bağlantıyı kurabilir.

DeX, çok hafif ve taşınabilir bir cihaz. Dex ile birlikte sadece ek bir güç kablosunu da taşımanız gerekiyor. Arka tarafında iki tane USB-A, bir tane 100 megabit ethernet ve bir HDMI girişi bulunuyor. Tek yapmanız gereken monitörün HDMI kablosunu Dex’e bağlamak ve telefonunuzu üzerindeki bağlantıya yerleştirmek.

Dex’e bağlandığınızda ekranın alt tarafında, Wi-Fi, ses düzeyi, diğer ayarları ve bir dizi uygulama kısayolu ile sol tarafta DeX için optimize edilmiş uygulamaları görebileceksiniz. Samsung’ kendi uygulamaları ile internet ve e-mail gibi uygulamalar da zaman içinde gelecek.

Samsung, Microsoft ve Adobe ile kurduğu ortaklık ile DeX ile uyumlu popüler Android uygulamalarını yaratacak. Microsoft, bütün Office uygulamalarını Dex ile uyumlu şekilde kullanıma sunacak; Adobe Lightroom’un yeni bir versiyonunu verecek.