Samsung Galaxy J2 Pro (2018) duyuruldu

Samsung Galaxy J2 Pro (2018) duyuruldu
, 11 Ocak 2018

Samsung’un giriş seviyesi akıllı telefonu Galaxy J2 Pro, CES 2018’de resmen tanıtıldı.

Plastik malzemeli bir kasa ile gelen Galaxy J2 Pro, 8 mm kalınılığı ve 153 gr ağırlığında geliyor. 5 inç’lik Super AMOLED ekranda qHD çözünürlüğüyle gelen Galaxy J2 Pro, dört 1.4 Ghz hızında çalışan işlemciyle beraber 1.5 GB RAM’lik bir donanım ile geliyor.

Önünde ve arkasında birer LED flaş bulunan Galaxy J2 Pro’nun arkasında 8 MP, önünde ise 5 MP çözünürlüğünde kameralar yer alacak. Bluetooth 4.2 ve 802.11n Wi-Fi bağlantılarıyla gelen Galaxy J2 Pro’da NFC ve parmak izi sensörü yer almayacak.

Android 7.0 işletim sistemiyle 2.600 mAh gücünde bir batarya ile çalışacak Galaxy J2 Pro, ilk olarak Vietnam’da 144 dolar ile satışa sunuldu.

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Tags: CES 2018, Galaxy J2 Pro (2018), Samsung

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