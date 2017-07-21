Samsung Galaxy Note 8 nasıl olacak? İşte merak edilenler

Samsung Galaxy Note 8 nasıl olacak? İşte merak edilenler
, 21 Temmuz 2017

Samsung’un 23 Ağustos’ta tanıtacağı Galaxy Note 8’in tasarımı ve donanımı ile ilgili merak edilen her şey ortaya çıktı.

BGR’ın haberine göre Samsung’un geçen yıl Note 7 ile yaşamış olduğu patlama krizi, yeni tanıtacağı Note 8 ile unutulacak gibi görünüyor. Haberde Note 8’in sızdırıldığı ve söz edilen tasarımın Samsung tarafından onaylanması durumu daha şaşırtıcı kılıyor.

BGR tarafından sızdırılan bilgilere göre Galaxy Note 8 tasarım olarak 6.3 inç büyüklüğü ve 18.5/9’luk en/boy oranı sunan Super AMOLED ekran ile geleceği belirtiliyor. Donanım olarak ise Note 8’de Galaxy S8’de olduğu gibi dağıtım bölgesine göre değişen Exynos 8895 veya Snapdragon 835 işlemcileriyle beraber 6 GB RAM ile gelecek.

Bunların dışında Note 8’de 12 megapiksellik çift arka kamera, 3300 mAh gücünde batarya ve her Note’ta yer alan S Pen bulunuyor. Note 8 ile ilgili merak edilen birçok detay 23 Ağustos’ta gerçekleşecek etkinlikte ortaya çıkacak.

 

Galaxy Note 8’in tanıtım tarihi belli oldu!

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Tags: Galaxy Note 8, Note 8 özellikleri, Samsung

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