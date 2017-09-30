Samsung Galaxy Note8 Türkiye lansmanı yapıldı

Samsung Galaxy Note8 Türkiye lansmanı yapıldı
, 30 Eylül 2017

Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy Note8’in Türkiye lansmanı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Four Seasons Bosphorus’ta düzenlenen etkinlikte Galaxy Note8’i Türkiye’de ilk defa deneyimleyen karikatürist Erdil Yaşaroğlu, moda tasarımcısı Arzu Kaprol, girişimci ve fütürist Alphan Manas, şef Arda Türkmen, moda fotoğrafçısı Tamer Yılmaz ve iç mimar Esra Kazmirci, yeni Galaxy Note8’in yaşamlarına getirdiği kolaylıkları ve yenilikleri anlattı.

Açılış konuşması sırasında Türkiye’deki Note kullanıcı sayısının dünyadaki en büyük 5. topluluğu oluşturduğunu belirten Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Note kullanıcılarının markamıza olan bağlılığı bize daha büyük işler yapmamız için ilham veriyor” dedi. Samsung olarak keşfedilmemiş alanlara cesur yatırımlar yaparak yeni teknolojiler geliştirmeye ve kullanıcıların hayatına değer katmaya devam edeceklerini vurgulayan DaeHyun Kim, bunun tarafsız değerlendirmelere de yansıdığını belirtti. DaeHyun Kim: “Interbrand tarafından gerçekleştirilen “En İyi Global Markalar” araştırmasında bir sıra daha yükselerek 6. sıraya çıktık ve marka değerimizi %9 arttırarak 55 milyar dolara ulaştık” dedi.

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ise Galaxy Note8’i Türkiye’de ilk kez deneyimleyen 6 konuğu sahnede ağırladı. Tansu Yeğen: “Sonsuz Ekran tasarımı, gelişmiş S Pen ve optik görüntü sabitleme özellikli Çift Kamera, Galaxy Note8’i farklılaştırıyor.” dedi. Sektöründe öncü isimler olarak öne çıkan konuklar ise, Galaxy Note8’in hayatlarına getirdikleri kolaylıkları izleyicilerle paylaştı.

Galaxy Note8’i mutfağında kullanan şef Arda Türkmen, yeni Note’un mutfakta çalışırken işini pratikleştiren birçok özelliğe sahip olduğunu belirterek “Note8 şimdiye kadar hiç hayal etmediğim bir kolaylığı mutfağıma taşıdı. Telefonuma mutfakta yağ veya un gelmesinden rahatsız olmadım çünkü Note’u musluğun altında rahatlıkla temizledim” dedi.

Fotoğraf dünyasının duayenlerinden Tamer Yılmaz ise Note8’in çift kamera özelliğine vurgu yaptıktan sonra “Her iki kameranın da optik görüntü sabitleyicisine sahip olması özellikle gece çekimlerinde çok başarılı sonuçlar veriyor” dedi.

Moda tasarımcısı Arzu Kaprol, Galaxy Note8 ile fotoğraflar üzerine çizim yapabilmenin tasarım sürecinde kendisine büyük kolaylık sağladığını belirtti ve “S Pen ile zum yaparak kumaş fotoğraflarındaki detayları inceleyebilmem beni en çok heyecanlandıran özellik oldu” dedi.

“Karikatürlerimi telefonumun ekranına çizerek doğrudan dijitale aktarmak hayatımda önemli bir fark yarattı” diyen karikatürist ve heykeltıraş Erdil Yaşaroğlu ekran kapalıyken not alma imkânı veren özelliğiyle Note8’in gözü yormadığını belirtti.

Girişimci ve fütürist Alphan Manas ise S Pen’in çeviri özelliğinin sadece kelimeler için değil, cümleler ve para birimleri için de kullanılabildiğine vurgu yaparak “Ben en çok Bitcoin’i TL’ye çevirmek için bu özelliği kullanacağım” dedi.

İç mimar Esra Kazmirci ise yeni Note’un sahip olduğu birçok farklı özelliğin özel hayatı ve iş hayatı arasındaki dengeyi sağlamakta kendisine yardımcı olduğunu belirtti. “Çocuklarımla ilgilendiğim anlarda, işle ilgili bir geri bildirimde bulunmak zorunda kalırsam artık bunu çok hızlı bir şekilde ve çocuklarımın yanından ayrılmadan yapabiliyorum” dedi.

Ön sipariş sürecinde kullanıcılardan yoğun bir talep gören Galaxy Note8; Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı renk seçenekleriyle 4999TL’den satışa sunuldu.

Samsung Galaxy Note8 Ürün Özellikleri
 
 
Galaxy Note8
Ekran
6.3-inç Quad HD+ Super AMOLED, 2960×1440 (521ppi)
* Ekran, yuvarlak köşeleri hesaba katmadan, köşeli olarak tam bir dikdörtgen olarak ölçülmüştür
* Varsayılan çözünürlük Full HD + Ayarlar’dan QUAD HD + (WQHD +) olarak değiştirilebilir.
Kamera
Ana: İkisi de Optik İmaj Sabitleyiciye sahip Çift Kamera Dual OIS
– Geniş-Açı: 12MP Dual Pixel AF, F1.7, OIS
– Telefoto: 12MP AF, F2.4, OIS
– 2X optik zoom, 10X dijital zoom
Ön: 8MP AF, F1.7
Kasa
162.5 x 74.8 x 8.6mm, 195g, IP68
(S Pen: 5.8 x 4.2 x 108.3mm, 2.8 g, IP68)
* IP68 toza ve suya dayanıklılık derecesine sahip. 30 dakikaya kadar 1.5 metreye kadar tatlı suya batırılmış test koşullarına dayanır.
AP (uygulama İşlemcisi)
Octa core (2.3GHz Quad + 1.7GHz Quad), 64bit, 10nm işlemci
Octa core (2.35GHz Quad + 1.9GHz Quad), 64bit, 10nm işlemci
* Pazarlara ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir.
Bellek
6GB RAM (LPDDR4), 64GB* Pazarlara ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir.
* Kullanıcı belleği, işletim sisteminin ve cihaz özelliklerinin çalıştırılması için kullanılan yazılımın depolanması nedeniyle, toplam bellekten düşüktür. Gerçek kullanıcı belleği, operatöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve yazılım yükseltmeleri yapıldıktan sonra değişebilir.
SIM Kart
Tek: bir adet Nano SIM ve bir adet MicroSD slotu (256GB’a kadar)
* Pazarlara ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir.
Pil
3,300mAh
WPC ve PMA ile kablosuz şarja uyumlu
QC 2.0 uyumlu Fast Charging /Hızlı Şarj
İşletim Sistemi
Android 7.1.1
LTE Cat. 16
* Pazarlara ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir.
Bağlantı
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM,
Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, Location (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*)
*Galileo ve BeiDou kapmaması sınırlı olabilir.
Sensörler
İvme ölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Jiro Sensör, Jeomanyetik Sensör, Salınım Sensörü, Nabız Ölçer, Yakınlık Sensör, RGB Işık Sensörü, İris Sensörü, Basınç Sensörü
Kimlik Doğrulama
Kilit Yöntemi: Şekil, Rakam, Şifre
Biyometrik Kilit Yöntemleri: İris Tarayıcı, Parmak İzi Tarayıcı, Yüz Tanıma
Ses Formatları
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE
Video Formatları
MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

 

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Tags: Galaxy Note 8, lansman, Samsung

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