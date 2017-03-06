Samsung Galaxy S8 hakkında her şey! Ne zaman geliyor?

Samsung, geçtiğimiz yılın yaz aylarında patlama skandalı yüzünden Note 7 modeliyle yaşamış olduğu stres dolu dönemini Galaxy S8 modeliyle unutturmaya çalışacak.

Yakında zamanda yayınlanan raporlara göre Galaxy S8’in tasarımı, kamerası ve daha birçok konuda tüketicileri heyecanlandıracak özellikler de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Daha iyi bir ekran

Samsung, S8 için genellikle çalıştığı Displaymate firmasıyla çalışmayı sürdürecek. Korea Herald’ın raporuna göre ilk başta 4K çözünürlüğü (2160×3840) ile gelmesi beklenen akıllı telefon, yakın zamanda ele geçen yeni bilgilere 4K çözünürlük ile gelmeyecek. SamMobile‘ın raporuna göre S8 modeli 1440×2560’lik quad HD Super AMOLED’lik ekran gelmesinin yanı sıra daha uzun sürede daha düşük pil tüketimi yapan yeni bir materyal bulundurma olasılığı da bulunuyor. En kesin kanıt olaraksa yeni modelin Evan Blass (evleaks) tarafından yayınlanan fotoğrafına göre 2K çözünürlüğünde QuadHD+ Super AMOLED ekran ile gelecek.

Evan Blass tarafından sızdırılan görsele göre yeni çıkacak Galaxy S8+ modelinin özellikleri bu şekilde olacak.

Ekran büyüklüğü olarak S serisinin piyasaya çıkacak en büyük akıllı telefonu olan S8 ailesinin 5.7 ve 6.2 inç büyüklüklerinde gelmesi bekleniyor. VentureBeat tarafından yayınlanan makale de 6.2 inç iddiasını güçlendiriyor.

4 GB RAM ile piyasaya çıkacak olan Galaxy S8’in 12 MP Dual Pixel arka kamera ve 8 MP’lik ön kamera ile gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Daha önceki Galaxy S serisi cihazlarda bulunan suya ve toza dayanıklı olma özelliği taviz verilmeden Galaxy S8’de de IP68 standardı ile bulunacak.

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkmış olan Galaxy Note 7’de tanışmış olduğumuz İris Okuma özelliğini Galaxy S8 modelinde de görmeye devam edeceğiz. Hafıza olarak 64 GB’lik dahili hafızasının yanında MicroSD kullanma fırsatı da bulunacak. Daha önceki Samsung modellerinden aşina olduğumuz kablosuz şarj ve mobil Samsung Pay özelliklerini görmeye devam edeceğiz. Kulaklık olarak bu sefer Samsung bir değişikliğe giderek AKG firması ile çalışacak.

Samsung tarafından ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında ilgili henüz bir açıklama gelmese de beklentiler Galaxy S8’in 21 Nisan’da dünya genelinde raflarda bulunmaya başlayacağı yönünde. Galaxy S8 bir aksilik olmaz ise Türkiye’de de aynı tarihte raflarda olacaktır.