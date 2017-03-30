Samsung Galaxy S8 için internetten ön satış başladı

Samsung Electronics #Unpacked etkinliğiyle New York ve Londra ile eş zamanlı olarak Türkiye’de tanıttığı yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8+ telefonlarını internet üzerinden ilk kez ön siparişle satışa sunuyor.

Galaxy S8 ve Galaxy S8+, ilk etapta Samsung Türkiye Sanal Mağazası shop.samsung.com/tr üzerinden sınırlı sayıda stokla satışa sunuldu.

Galaxy S8 ve Galaxy S8+ Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı olmak üzere üç renk alternatifiyle Türkiye’de kullanıcılarla buluşuyor. Galaxy S8 için tavsiye edilen satış fiyatı 4.399 TL ve Galaxy S8+ için ise 4.999 TL olarak açıklandı. Kullanıcılar shop.samsung.com/tr adresindeki ön sipariş seçeneği ile Türkiye’den cihazlara sahip olan ilk kişiler arasında yer alabilecekler. Ön sipariş verenler, aynı zamanda 400 TL’lik SamsungWA Aksesuar hediye çekinden faydalanabilecekler.

Güçlü performansı ve bağlantı özelliklerini bir arada barındıran Galaxy S8, sektörün ilk 10nm işlemcisine sahip olmasıyla teknoloji severlerin beğenisini kazandı. Bu güçlü işlemci, kusursuz bir akıllı telefon deneyimi sunmanın yanı sıra, yenilikçi Samsung DeX özelliği sayesinde akıllı telefonun bir masaüstü veya tablet bilgisayar gibi çalışmasına imkan sağlıyor.

5.8 inç Galaxy S8 ve 6.2 inç Galaxy S8+, sahip oldukları kompakt tasarımla rahat bir kullanım sunarken Corning Gorilla Glass 5 ekran ve arka yüzeyiyle sağlamlık ve şıklığı tek bir tasarımda buluşturuyor. Gelişmiş kamera özelliklerine sahip Galaxy S8 ve S8+, ayrıca suya ve toza dayanıklı olmaları, hızlı ve kablosuz şarj özellikleri ve sürekli-açık ekran özelliğiyle kullanıcılara beklediklerinin çok daha ötesini sunuyor.