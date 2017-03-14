Samsung Galaxy S8’in arayüzü nasıl olacak? İşte görüntüler

Samsung Galaxy S8’in arayüzü nasıl olacak? İşte görüntüler
, 14 Mart 2017

Samsung’un Mart ayının sonunda tüm dünyaya tanıtması beklenen yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S8 hakkında bir çok sızıntı yayımlandı. Cihazla ilgili son bilgiler ise arayüz görüntüleri oldu. İşte o ekran görüntüleri…

Şimdiye dek hakkında bir çok sızıntı yaşanan ve resmi olarak tanıtılması beklenen Galaxy S8 ile ilgili  tasarımı ve donanımı neredeyse belli oldu.  Cihazla ilgili son olarak şimdi de arayüz fotoğrafları paylaşıldı. 29 Mart tarihinde tanıtıldıktan sonra, Nisan ayının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen Samsung GalaxyS8’in arayüz görüntüleri;

 

 

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Tags: ekran görüntüleri, Samsung, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 özellikleri

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