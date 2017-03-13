Samsung Galaxy S8 Plus’ın bataryası göründü!

Samsung’un Mart ayının sonunda tanıtacağı yeni akıllı telefonu Galaxy S8’in büyük ekranlı modeli S8 Plus’ın batarya özellikleri ortaya çıktı.

Galaxy S8 modelleri ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarakta Galaxy S8 Plus’ın batarya özellikleri internete sızdı.

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın 3000-3500 mAh arası bir değere sahip olacağı bataryaya sahip olacağı bekleniyordu. Çin’de ortaya çıkan bir görsele göre Galaxy S8 Plus, 3500 mAh’lik bir bataryaya sahip olacak.

Görselde batarya değeri dışında, bu pilin hangi cihaza ait olduğu da seri numaralarından belli oluyor. Model seri numarası FFC sertifikası ile eşleştiği için bataryanın Galaxy S8 Plus’a ait olduğu görülüyor.