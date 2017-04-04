Samsung Galaxy S8 ve S8+, Türk Telekom mağazalarında satışa sunulacak

Samsung’un merakla beklenen yeni Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefonları 21 Nisan’dan itibaren Türk Telekom mağazalarında satışa sunulacak.

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom en yeni akıllı telefonları Türkiye’nin 81 ilindeki mağazalarında müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde dünya tanıtımı gerçekleştirilen Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ 21 Nisan’da Türk Telekom mağazalarında satışa sunulacak.

‘Samsung Galaxy S8 ve S8+, neredeyse tamamen çerçevesiz sıra dışı tasarımıyla ‘Sonsuz ekran’ deneyimi sunuyor. ‘Ana Menü’ tuşunun olmadığı Galaxy S8 ve S8+, ‘Görünmez Ana Menü Tuşu’ özelliği sayesinde daha geniş bir ekran deneyimi sunuyor. Samsung Galaxy S8 5,8 inç ekrana, Galaxy S8+ ise 6,2 inç ekrana sahip. Her iki cihazın da 12MP Dual Pixel arka kamera ve 8MP ön kamerası bulunuyor.

Galaxy S8 ve S8+ dünyanın ilk 10nm işlemcisini kullanarak hız ve gücün yanı sıra batarya verimliliği de sağlıyor. IP68 sertifikasına sahip suya ve toza dayanıklılığının yanında Galaxy S8 ve S8+ iris tarama özelliği sayesinde kullanıcılarına üstün güvenlik seçeneği de sunuyor.