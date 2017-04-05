Samsung Galaxy S8 ve S8+, Vodafone’da satışta!

Samsung Galaxy S8 ve S8+, Vodafone’da satışta!
, 5 Nisan 2017

Vodafone,  Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8 serisini çok yakında Vodafone Red avantajlarıyla “Vodafone Çok Satanlar Masası”nda satışa sunacak.

Vodafone, abonelerine son teknoloji akıllı telefonları Vodafone Red avantajlarıyla sunmaya devam ediyor. Tüm dünyada eşzamanlı olarak 29 Mart’ta düzenlenen “Galaxy Unpacked” etkinliğiyle tanıtımı yapılan yeni Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ akıllı telefonlar çok yakında Vodafone Red’e özel avantajlarla “Vodafone Çok Satanlar Masası”nda satışa sunulacak. 31 Mart itibariyle vodafone.com.tr üzerinden ön satışına başlanan yeni Galaxy’ler, 21 Nisan’dan itibaren ise tüm kanallarda satışa açılacak. Vodafone Red’liler, yeni Samsung Galaxy S8 serisine avantajlı tekliflerle sahip olabilecek. Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+, Vodafone’da tarifeye ek 24 ve 36 aylık taksit seçenekleriyle sunulacak.

 

Daha geniş ekran, daha yüksek çözünürlük
Yeni Samsung Galaxy S8 serisi, 5.8 inç ve 6.2 inç ekranlara ve 2,960 x 1,440 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Dünyanın ilk 10nm mobil işlemcili telefonu olan Galaxy S8 serisi Exynos 8895 işlemci ile satışa sunulacak. Exynos 8895 işlemci, %27’ye kadar daha yüksek performans, %40’a kadar daha düşük pil tüketimi ve %20 daha iyi oyun performansı sağlayacak. Cat.9 LTE desteği ile gelecek olan Galaxy S8 serisi aynı zamanda gigabit WiFi desteğine de sahip olacak.

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Tags: Samsung Galaxy S8, vodafone, Vodafone Red

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