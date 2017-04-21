Samsung, Galaxy S8’de indirim yaptı! Kaç lira oldu?

Samsung, 29 Mart’ta tanıttığı yeni akıllı telefonu Galaxy S8 ve S8+’ı, bugün dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de satışa sunuyor. Şirket, tüketicilerin geri bildirimleri doğrultusunda, Türkiye fiyatında indirime gitme kararı aldı.

29 Mart tarihinde New York ve Londra ile eş zamanlı olarak İstanbul’da lansmanı yapılan Samsung Galaxy S8 ve S8+ telefonları Türkiye’de mağazalarda yerini almadan tüketicilerin yoğun ilgisi ve geri bildirimleriyle karşılandı.

5.8 inç ekrana sahip Galaxy S8 ve 6.2 inç ekranla sunulan Galaxy S8+ modellerinin sahip olduğu Sonsuz Ekran (Infinity Display) tasarımı akıllı telefon anlayışına yeni bir boyut katıyor. Samsung’un yeni amiral gemisi, kompakt tasarımıyla tek elle çoklu işlevlerde rahat bir kullanım sağlarken arka ve ön yüzde kullanılan Corning® Gorilla® Glass 5 ile sağlamlık ve yüksek yüzey kalitesi sunuyor.

Galaxy S8 ve S8+, gelişmiş 8MP F1.7 akıllı otomatik olarak netlik ayarı yapan ön kamera ve düşük ışıkta, yakınlaştırmada ve bulanıklık önlemede en iyi sonuçları veren gelişmiş görüntü işleme özelliğine sahip 12MP F1.7 Dual Pixel ana kamera ile donatıldı.

Sektörün ilk 10nm işlemcisine sahip olan Galaxy S8 ve S8+, hız ve performansıyla sınırları kaldırırken; 450 Mbps hızında kadar LTE ve gigabit hızında Wi-Fi bağlantı özelliklerini destekliyor.

Ödüllü bir güvenlik platformu olan Samsung Knox ile geliştirilen Galaxy S8 ve S8+, parmak izi okuyucu, iris tarayıcı ve yüz tanıma da dahil olmak üzere gelişmiş biyometrik teknolojiler sunuyor. Böylece kullanıcılar, kendilerine en uygun, güvenli biyometrik kimlik doğrulama yöntemini seçebiliyor.

Fiyat sürpriziyle geliyor

Samsung Electronics Türkiye, tüketicilerin ilgisi ve geri bildirimleri doğrultusunda, Galaxy S8 ve S8+’ın sunduğu önemli yenilikleri Türkiye’de daha fazla kullanıcı ile buluşturmayı amaçlayarak Galaxy S8 ve S8+ modellerinin mağaza satışı öncesinde bir fiyat düzenlemesi yaptı. Geçtiğimiz ay gerçekleşen lansmanda Galaxy S8’in fiyatı 4 bin 399 TL, S8 Plus’ın fiyatı ise 4 bin 999 TL olarak açıklanmıştı.

Bugünden itibaren Galaxy S8 3.999 TL, Galaxy S8+ ise 4.499 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile mağazalarda ve shop.samsung.com/tr adresinden satışa sunuluyor.