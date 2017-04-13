Samsung Galaxy S8’in ön satışları Galaxy S7’yi geçti!

Samsung, Note 7’ler yüzünden milyarlarca dolar zarara uğrayan Samsung’un yüzü yakında piyasaya süreceği yeni Galaxy S8 ile güldü.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonu S8’in çıkışına kısa bir süre kala şirketi sevindirecek bir gelişme yaşandı. CNBC’nin haberine göre Samsung Mobile Başkanı Koh Dong-jin, S8 ön satışlarının S7’den daha iyi olduğunu açıklamasıyla şirketin hisseleri yükselişe geçti. Hisseler açıklama sonrası yüzde 1.2 arttı. Koh, “Hala çok erken ama dünyanın çeşitli yerlerinde başlayan ön satışlar beklenenden daha iyi” dedi. Samsung Galaxy S8, ABD, Güney Kore ve Kanada’da 21 Nisan’da satışa sunulacak.

Özellikle ABD’de S8’e yoğun bir ilgi olması şirketi sevindirdi. Zira geçtiğimiz yıl yaşanan Note 7 skandalı hala hafızalarda. Samsung’un büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Galaxy Note 7 telefonlarında batarya sorunu çıkmış, bataryaların patlama ihtimaline karşı şirket satışları durdurup telefonları geri toplama kararı almıştı. Birçok havayolu şirketi uçuş güvenliği nedeniyle Note 7 telefonları uçak kabinine kabul etmiyor.

Reuters’da yer alan bir haberde Samsung’un Note 7’den oluşan zararın yaklaşık 17 milyar dolar olduğu duyurulmuştu.