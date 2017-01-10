Samsung giyilebilir cihazlar artık iOS ile uyumlu

Samsung Electronics, Gear S3, Gear S2 ve Gear Fit cihazlarının artık iOS işletim sistemine sahip cihazlarla uyumlu çalıştığını duyurdu.

Kullanıcılar Gear S2 ve Gear S3 için Samsung Gear S uygulamasını ve Gear Fit2 için Samsung Gear Fit uygulamasını iOS cihazlarına* Apple App Store’dan indirebilecekler. Uygulamayı indiren kullanıcılar, adım adım yönlendirilerek uyumlu Samsung giyilebilir cihazıyla eşleştirme işlemini tamamlayabilecek.

Samsung Electronics Mobil İletişim Global Pazarlama Başkan Yardımcısı Younghee Lee, “En yeni Gear cihazlarımızın Android ile birlikte, iOS uyumluluğunu sağlayarak kullanıcılara Samsung’un imkanlar ‘Galaxy’sine bağlanmaları için yeni yollar sunuyoruz” dedi.

Samsung Gear S3’ün şık tasarımı, IP68 su ve toz geçirmezlik özelliği ve dahili GPS, yükseklikölçer / barometre ve hızölçer uygulamalarının keyfini artık iOS kullanıcıları da çıkarabilecek. Kullanıcılar, gittikleri mesafe ve güzergahı, koşma hızlarını, yakılan kalori miktarını ve kalp atış hızını izleyerek sağlık takibi de yapabilecekler.

Anlık bildirimleri takip etmek mümkün

Samsung Gear S2 ve Gear S3’teki mesajlaşma ve arama özelliklerine iOS kurulu cihazlardan erişilebilirken, mesaj ve gelen arama bildirimleri de anlık olarak takip edilebilecek. Fitness aktivitelerini izleyebilen Gear S2 ve Gear S3 kullanıcıları, S Health’e erişebilecek ve S Health üzerinden fitness verilerini kolaylıkla yönetebilecek. Uyumlu bir iOS cihazına ve Gear Fit2’ye sahip olan kullanıcılar yürüyüş, koşu, bisiklet sürme gibi pek çok egzersizi otomatik olarak görüntüleyebilecekler. Kalp atış hızı ve uyku izleme dahil olmak üzere Gear cihazlarda tüm sağlık verileri saklanabilecek. Bunların yanı sıra iOS kullanıcıları, Gear cihazları üzerindeki müzik uygulamasını açtıklarında Wi-Fi üzerinden PC ya da Mac cihazlarına bağlanıp müziklerini aktarabilecek ve böylelikle müziğin de tadını çıkarabilecekler.

iOS uyumlu Samsung giyilebilir cihazlar, Samsung Gear cihazlarının bulunduğu pazarlarda satışa sunuldu.