Samsung, Harman’ı 8 milyar dolara satın aldı!

Samsung, müzik sistemleri konusunda öncü olan Harman International Industries’ı 8 milyar dolarlık anlaşmayla satın aldı.

Teknoloji devi Samsung, geçen yıl Harman International’ı satın alacağını açıklamıştı. Bugün yapılan açıklama ile Samsung, satın alma işleminin tamamlandığını kamuoyuna duyurdu. Samsung, otomotiv ve tüketici elektroniği şirketi olan Harman International’ı 8 milyar dolara satın aldı.

Apple ve Google’un projelerine rakip olarak karşılarına çıkmak isteyen Samsung, satın alma işlemini tamamladıktan, sonra ilerleyen zamanlarda ses getiren projeler ile kullanıcıların karşına çıkmak istiyor. Samsung’un elektronik konusundaki geniş birikiminin Harman’ın otomotiv içi ürünler konusundaki uzmanlığı ile birleştirerek, akıllı otomobiller için önemli ürünlerin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Bu satın alma işleminden ardından Harman’da yönetim değişikliğinde bulunmayacak olan Samsung, Harman’ın CEO’su Dinesh Paliwal’ın görevine devam edeceğini açıkladı. Ayrıca Harman International önceden olduğu gibi Samsung’un tedarikçisi olarak hizmet vermeye devam edeceği de belirtildi.

Harman International; otomobil üreticileri, tüketicilere yönelik ses ve görüntü ürünleri, kurumsal otomasyon ve bağlantılı hizmetler sunan ABD merkezli bir şirket. Yüksek kaliteli ses sistemleri üreticisi olarak bilinen Harman International, sadece müzik değil, güvenlik, elektronik, bağlantı ve telematiks odaklı ürünleri bir çok ünlü otomobil markalarında da kullanılıyor.