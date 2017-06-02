Samsung, iddialı deneyim mağazasını İstanbul’da açıyor!

Samsung, yeni bir mağazacılık yaklaşımı ile tasarladığı Deneyim Mağazası’nın dünyadaki ilk örneğini 3 Haziran Cumartesi İstanbul’da açıyor. Mobil ürünlere adanmış Türkiye’deki en büyük mağaza niteliği taşıyan ve Emaar Square Mall’da bulunan Samsung Deneyim Mağazası, açılışa özel fırsatlar, eğlenceler ve hediyeler ile geliyor.

Açılış için düzenlenen basın toplantısına Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, Samsung Electronics Perakende Deneyim Grubu Başkan Yardımcısı Simon Orchover ve Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen katıldı.

Basın toplantısı sırasında yaptığı konuşmada Samsung için Türkiye’nin özel bir yeri olduğunu vurgulayan Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim “Dünyada ilk kez uygulanacak bir mağazacılık modelini Türkiye’den başlattığımız için gurur duyuyoruz. Samsung olarak Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz. Bu nedenle yapacağımız yatırımlar ile 2017 yılı bitmeden Türkiye’de en kapsamlı şekilde varlık gösteren teknoloji firması olmayı hedefliyoruz” dedi.

Mağazanın tasarımını gerçekleştiren Samsung Electronics Perakende Deneyim Grubu Başkan Yardımcısı Simon Orchover, Samsung ürünlerinin birinci kalitede bir anlayışla hizmet sunan Deneyim Mağazasında tüketiciler ile buluşacağını belirtti. Simon Orchover, “Günümüzde teknolojik cihazlar birlikte çalıştıklarında, tek başlarına ürettiklerinin çok ötesinde bir değer yaratıyor. Samsung Deneyim Mağazası, Samsung mobil teknolojilerinin birlikteliğinden doğan sinerjiyi en kapsamlı biçimde deneyimleyebileceğiniz bir ortam yaratma amacıyla tasarlandı” dedi.

Samsung cep telefonlarında sigorta dönemi başlıyor

Mobil teknolojilerin günlük hayatımızdaki öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ise yaptığı konuşmada “Bu mağazayı yeniliğin kalbinin atacağı bir buluşma noktası olarak yaşatmayı planlıyoruz. Aileler çocuklarıyla birlikte eğlenceli dijital çizim veya kodlama eğitimlerine katılabilecekler. Gelişmiş cihazlarını daha etkin kullanmak isteyen tüketiciler burada ürün eğitimleri alabilecekler” diyerek mağazanın ziyaretçilerine sunacağı keyifli etkinliklerin ipuçlarını verdi ve mağaza personelinin en üst düzey niteliklere sahip olduğunu vurguladı.

Aksigorta ile yapılan işbirliği çerçevesinde ilk kez Emaar Square Mall mağazasında başlayacak sigorta paketinin müjdesini de veren Tansu Yeğen “İnsanlar nasıl otomobillerini sigortasız kullanmıyorsa, cep telefonlarını da satınalma sırasında sigortalayabilecekleri bir sistem geliştiriyoruz. Böylece hırsızlık dahil telefonun başına gelecek tüm sıkıntılar sigorta kapsamındaki teminat koşulları dahilinde hızlı bir şekilde karşılanmış olacak” dedi. Tansu Yeğen aynı zamanda kullanıcıların bankalarla yapılmış özel anlaşmalar sayesinde ürünleri 36 aya kadar çok cazip faiz oranları ile alabileceklerini duyurdu.

Emaar Square Mall’daki Samsung Deneyimleme Mağazası, toplam 500 metrekare büyüklüğü ile Samsung’un mobil teknolojilere odaklanan en büyük mağazalarından biri olma özelliği taşıyor. Deneyim, satış ve satış sonrası hizmeti bir arada sunan yeni konsept çerçevesinde hizmet veren bu modeli, Samsung dünyanın diğer ülkelerinde uygularken İstanbul’daki mağazayı referans noktası olarak değerlendirecek.

Akıllı telefonlar, saatler, tabletler, Gear 360 kamera ve VR Gözlükler gibi tüm mobil ürünlerin yer aldığı mağazada ilave olarak bu ürünlere ait konvansiyonel mağazalarda bulunmayan aksesuarların deneyimi, kişiselleştirilmesi ve satışı da yapılacak. Ürünlerin kişiselleştirilebilmesi için üç özel cihaz bulunan mağazada SamsungWA’da satılan giyilebilir teknolojilere, farklı markaların Drone’larına, BOSE ve Harman’ın ürünlerine de ulaşılabilecek. Mağaza içerisinde bulunan üç adet sanal gerçeklik koltuğu ise ziyaretçileri gerçek üstü dünyalara götürecek.

Mağaza içerisinde hizmet veren özel eğitimli Galaxy Danışmanları kullanıcılara birebir danışmanlık hizmeti vererek, kullanıcıların sahip oldukları cihazları daha etkin şekilde kullanmalarına yardımcı olacak.

Kullanıcılar, kurulum, veri aktarımı ve yazılım güncelleme hizmetlerinin yanı sıra, cihazı teknik açıdan kapsamlı bir incelemeye tâbi tutan Galaxy Diagnosis cihazından da ücretsiz olarak faydalanabilecek. Satış sonrası destek hizmetinde üst düzey standartları belirleyecek yaklaşım ile teknik hizmetin bir saat içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Mağaza içerisinde verilecek birinci sınıf teknik hizmet ile Samsung teknolojilerinden tüketicilerin kesintisiz olarak faydalanmaları amaçlanıyor.

Açılış gününe özel sürprizler

Samsung Deneyimleme Mağazası’nda 3 Haziran Cumartesi günü açılışa özel olarak Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy Book ve Galaxy TabS3 alanlar Harman Kardon Soho kulaklık, yeni Gear 360 veya yeni Gear VR ile birlikte Samsung DeX seçeneklerinden birini hediye olarak almaya hak kazanacaklar. Galaxy S7, S7edge, Note5 ve 2017 A serisi telefonlardan birini alan müşterilere ise kettle tasarımlı taşınabilir şarj cihazı hediye edilecek.

3 Haziran Cumartesi günü 13:00, 15:00, 17:00 ve 19:00 saatlerinde düzenlenecek olan özel yarışmalarda ise birincilere Galaxy S8, ikincilere yeni Gear 360 ve üçüncülere kettle tasarımlı taşınabilir şarj cihazı hediye edilecek. Samsung Deneyim Mağazası ziyaretçilerini ayrıca açılışa özel farklı sürprizler bekliyor olacak.