Samsung, nesnelerin interneti için çip geliştiriyor

Samsung, nesnelerin interneti için çip geliştiriyor
, 23 Haziran 2017

Samsung Electronics, Nesnelerin İnterneti’ni her şeyin üstünde tutuyor. Şirket, bu alanda geliştirdiği Exynos i T200’ün üretimine başlandığını duyurdu.

Exynos i T200, Exynos’un mobil ARM işlemcilerin grubunun bir üyesi olmakla birlikte yasadışı kopyalamayı önleyen kablosuz bağlantı desteği ve gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip olacak. Birden fazla çekirdeğe sahip olan bu işlemcide, işlevsellik bakımından iyi performans sergileyecek.

Samsung, Nesnelerin İnterneti serisini geliştirmeyi sürdürüyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz ay bu konuda aktif olarak kullanılacak Tizen 4.0’ı duyurdu. Nesnelerin İnterneti, önümüzdeki birkaç yıl içinde büyümesi ve 2020 yılına kadar 200 milyar cihaza genişlemesi bekleniyor.

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Tags: Exynos i T200, işlemci, nesnelerin interneti, Samsung

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