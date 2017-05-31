Samsung, Notebook 9 Pro’yu duyurdu

Samsung, Tayvan’ın başkenti Taipei’de gerçekleşen yeni nesil bilgisayarların tanıtıldığı Computex fuarında Notebook 9 Pro isimli dizüstü bilgisayarını tanıttı.



Notebook 9 Pro 360 dereceli bir menteşeye sahip olacak. Notebook 9 Pro’da dahili olarak bulunacak S-Pen ile kullanıcılar, pratik bir şekilde not alma veya çizim yapabilme imkanına sahip olacak.

13.3 ve 15 inç ekran seçenekleriyle gelecek Notebook 9 Pro’da Intel Core i7 işlemcisi bulunacak. Ancak donanım olarak iki bilgisayarın arasında farklılıklar bulunacak. 15 inç büyüklüğündeki modelde 16GB RAM bulunurken; 13.3 inç büyüklüğündeki modelde 8GB RAM bulunacak.

Bunun dışında Notebook 9 Pro’da iki USB, bir HDMI ve hızlı şarj imkanı sunan USB-C girişi de yer alacak. Notebook 9 Pro’da yer alacak Windows Hello uyumlu ön kamera ile kullanıcılar, Windows Ink ile uyumlu olarak çalışan S-Pen ile kolay kullanım imkanı sunacak Air Command yazılımı ile birlikte gelecek.