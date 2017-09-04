Samsung, Panasonic ve 20th Century Fox’tan işbirliği

Samsung Electronics, Panasonic Corporation ve 20th Century Fox, HDR10+ adını verdikleri, ortak sertifikasyon ve logo programı üzerinden Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisine uygun açık, telifsiz bir dinamik kaynak veri platformu kurmak üzere yeni bir ortaklığa imza attı.

Üç şirketin birlikte oluşturduğu yeni HDR10+ platformu Ocak 2018’den itibaren lisanslama çalışmalarına başlayacak. Yeni şirket kaynak veriyi içerik şirketlerine, ultra-yüksek çözünürlüklü televizyon, Blu-ray disk oynatıcısı / kaydedicisi ve setüstü kutu üreticileri ile Çip-üstü-sistem (SoC) satıcılarına telifsiz olarak, uygun ücret karşılığında lisanslayacak.

HDR10+ gelecek nesil televizyon ekranları için en iyi izleme deneyimini sunan HDR televizyonlara göre geliştirilmiş en ileri teknoloji. HDR10+ tüm ekranlarda parlaklık, renk ve kontrast ayarlarının her sahne için otomatik olarak optimize edilmesi sayesinde eşi benzeri olmayan bir resim kalitesi sunuyor. Mevcut yineleme teknolojilerinde uygulanan statik ton eşlemesi tüm içeriğe sabit bir şekilde uygulanırken HDR10+ teknolojisinde uygulanan dinamik ton eşlemesi ise her sahnenin özel olarak geliştirilmesini, canlı bir görüntü elde edilmesini ve benzersiz bir resim kalitesine ulaşılmasını sağlıyor. Yeni geliştirilen bu görsel deneyim sayesinde izleyiciler her sahnede film yapımcısının amaçladığı atmosfere en uygun görüntü kalitesini deneyimleyebilecek.

Platformu HDR10+ uyumlu ürünlerine uyarlamak isteyen ortaklar bu gelişmeden çok önemli kazanımlar elde edecek. HDR10+ içerik yaratıcıları, içerik dağıtıcıları, TV üreticileri ve cihaz imalatçıları gibi çeşitli paydaşların bu platformu kendi ürünlerine uyarlayarak seyircileri için amaçladıkları izleme deneyimini geliştirmelerine imkan veren bir sistem esnekliği sunacak. HDR10+ platformu gelecek yıllarda daha güçlü teknolojileri hayata geçirebilecek geliştirme ve yeniliklere açık şekilde tasarlandı.

20th Century Fox, Panasonic ve Samsung, HDR10+ teknolojisinin sunumunu gerçekleştirecekleri CES 2018 bünyesinde lisans programının ayrıntılarını da duyuracak.