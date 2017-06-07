Samsung Soundbar satışta!

Samsung Electronics, sinema ses sistemlerinin kralı olarak tanıtılan Samsung HW-MS650 Sound+ ürününü Türkiye’de satışa çıkardı. Tek bir gövdeyle bütün ses sisteminin işlevini görebilen HW-MS650, ev sinema sistemlerinden beklentiye seviye atlatacak nitelikte bir ses kalitesi sunuyor.

Sound+, harici subwoofer hoparlörüne gerek olmaksızın tek bir gövdeden bütün bir ses sisteminin işlevini görüyor. HW-MS650’nın öne çıkan özelliklerinin başında, küçük boyutuna karşıntek bir üniteden bütün bir odayı doldurabilecek kadar güçlü bir bas sesi verebilmesi geliyor. Maksimum ses kalitesiyle en düşük frekans aralıklarını bile duyabilmeyi sağlarken kirli/bozuk sesi minimuma indiriyor.

Bu premium sound+ cömert bir özellik listesinin yanında, kolay kurulumu, sağlam ve şık gövde tasarımıyla da tüketici ihtiyaçlarına maksimum seviyede yanıt vermeyi hedefliyor. Duvara monte edilebilen hoparlör şık ve ince tasarımıyla monte edildiği alanın maksimum verimlilikte kullanımını sağlıyor. Harici bir bas sistemi olmaksızın derin ve detaylı bas sesi verebilen HW-MS650, çok hoparlörlü kontrol teknolojisi ile de dikkat çekiyor. Tiz/yüksek sesli hoparlörünün geniş mesafeli dağılımı sayesinde odadaki herhangi bir yerden de tiz ses, netliğini koruyor.

Cihazın tavsiye edilen satış fiyatı ise 1599 TL olarak belirlendi.

Sound+ Ses Sistemi Özellikleri

Set Boyutu

1,060 x 76 (78) x 130.5

9 adet entegre hoparlör

Entegre merkezi hoparlör

Gürültü örtme özelliği

Çoklu hoparlör kontrol teknoloisi

Geniş ses kapsamı

HD Audio özelliği

Müzik aktarım hizmeti (Wi-Fi / Bluetooth)

4K Geçiş

Smart Sound Mode, akıllı ses modu

Tek kumanda

Kablosuz Arka Hoparlör Seti (SWA – 9000S) ile uyumlu sistemi ve Kablosuz Audio

Kolaj montaj