Samsung Türkiye’den indirimli ve hediyeli doğum günü kutlaması!

Samsung Electronics Türkiye, Samsung’un kuruluşunu kutlamak amacıyla, 7 Kasım tarihine kadar geçerli olacak Alışveriş Haftası kampanyasını başlattı.

Samsung Alışveriş Haftası kapsamında seçili beyaz eşya ürünlerinde %25 indirim, Galaxy Note8 ile birlikte DeX multimedya istasyonu ve kablosuz klavye ya da 128 GB MicroSD kart ve kablosuz şarj standı hediyesi, Galaxy S8 ve S8+ modelleri ile birlikte Gear 360 Kamera ve 128 GB MicroSD kart hediyesi, QLED TV modelleri ile birlikte HW-MS750 Soundbar hediyesi gibi çok cazip fırsatlar sunuluyor.

7 Kasım’a kadar geçerli

Samsung Alışveriş Haftası’ndaki fırsatlar, shop.samsung.com/tr adresinden ulaşılabilen Samsung Online Mağaza’da 7 Kasım tarihine kadar geçerli olacak.

İndirim ve hediyeler

• -Samsung Online Mağazasından satın alınacak seçili Beyaz Eşya ürünlerinde %25 indirim.

• -Galaxy Note8 Akıllı Telefonlar ile birlikte DeX Multimedya İstasyonu + Kablosuz Klavye veya Samsung 128 GB MicroSD + Samsung Kablosuz Şarj Standı Hediye

• -Galaxy S8 veya Galaxy S8+ alışverişlerinde Gear 360 Kamera ve 128 GB MicroSD Hafıza Kartı Hediye

• -QLED TV’lerde HW-MS750 Soundbar Hediye

• -55” üzeri seçili UHD TV ürünlerinde HW-MS550 Soundbar 1.399 TL yerine 839 TL

• -Seçili 50” ve 55” Televizyonlarda indirimli fiyatlar

• -500L üzeri Samsung Buzdolaplarında VCC45W0S3R/XTR Elektrikli Süpürge Hediye

• -9 kg ve üzeri Samsung Çamaşır Makinelerinde ME711/AND Mikrodalga Fırın Hediye

• -Seçili Samsung Monitörlerde indirimli fiyatlar

• -49” Kavisli Oyuncu Monitörü ile birlikte HW-MS6501/TK Sound Plus Soundbar Hediye

• -250GB veya 256 GB SSD’ler ile birlikte 32 GB MicroSD Hafıza Kartı Hediye

• -MZ-75W500BW 500 GB SSD ve MZ-7KE512BW kodlu 512 GB SSD ürünlerinde 64 GB MicroSD Hafıza Kartı Hediye