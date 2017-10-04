Samsung Türkiye’den işitme engelli çocuklara eğitim desteği

Samsung Electronics Türkiye ve Çocuk Eğitim Derneği ‘Ses Getirenler’ Projesini hayata geçirmek için bir araya geldi. Proje kapsamında hazırlanan web sitesi aracılığı ile işitme engelli çocuğu olan ailelerin eğitim aşamalarında desteklenmesi hedefleniyor.

Samsung Electronics Türkiye, 0-5 yaş aralığındaki işitme engelli çocukların okul öncesi eğitimlerini desteklemek adına Çocuk Eğitim Derneği (ÇED) ile yeni bir proje hayata geçiriyor. Ses Getirenler Projesi’yle işitme engelli çocukların erken çocukluk ve okul öncesi dönemde yaşıtlarıyla paralel bir gelişim göstermeleri hedefleniyor.

0-5 yaş aralığındaki işitme engelli çocukların gelişimlerini sürdürebilmeleri için mümkün olan en erken yaşta aileleri tarafından özel bir eğitime tabi tutulmaları gerekiyor. Bu süreçte ailelerin, işitme engelli çocuklarını nasıl eğitecekleri konusunda bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi önem taşıyor.

Samsung ve ÇED bu ihtiyaçtan hareketle Ses Getirenler web sitesi üzerinden yayınlanacak Aile Destek Videoları, Uzman Videoları ve Aile Danışma Hattı ile işitme engelli çocukları ve ailelerini destekliyor. Böylelikle erken çocukluk okul öncesi dönemde yaşıtlarıyla paralel gelişim gösteren işitme engelli çocukların, okula hazırlanmaları ve topluma daha kolay uyum sağlamaları hedefleniyor. Aile Destek Videoları ailelerin çocukları ile birlikte evde ders çalışma tekniklerini içeren yönlendirici ve aileleri destekleyici 212 adet eğitim videosunu içeriyor. Uzman Videoları ise uzman doktor, odyolog, konuşma terapisti ve özel eğitim uzmanı, okul öncesi dönem ve erken çocukluk dönemi alanlarında çalışan akademisyenlerin hazırladığı 30’u aşkın videodan oluşuyor.

Aynı zamanda proje ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirilen, işitme engelli çocukların rol aldığı ve ünlü müzisyen Rahman Altın’ın bestesiyle destek olduğu film de basın toplantısında gösterildi. Projenin tanıtım filmi online mecralarda gösterilmeye başlandı.

“İşitme engelli çocuklara hayallerinin peşinden gidebilsin diye destek oluyoruz”

Basın toplantısında söz alan Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Kim, işitme engelli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanabilmesi için okul öncesi dönemde ailelerinin desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Kim konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Samsung olarak sadece iyi teknolojiler geliştirmek ve üretmek için değil, iyi bir dünya ve daha mutlu hayatlar için de çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için, hayatı zenginleştirecek ve daha iyi bir gelecek hazırlamamıza katkı sağlayacak projeler üretiyoruz. Ses Getirenler projesini de ‘Birlikte İyi Gelecek’ mottosundan hareketle hayata geçiriyoruz. Çocuk Eğitim Derneği’yle birlikte işitme engelli çocukları olan ailelerin desteklenmesi için hazırlanan bu proje kapsamında kurduğumuz web sitesi ile işitme engelli çocuğu olan ailelerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri dijital ortama aktarıyoruz. Böylelikle işitme engelli çocukların da her çocuk gibi eğitim almalarına, hayallerinin peşinden gidip mutlu bir hayat sürmelerine destek olmak istiyoruz.”

“Bize ulaşamayan ailelere teknolojinin imkanlarıyla ulaşacağız”

Çocuk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Cenker Ilıcalı dernekle ve faaliyetleriyle ilgili şu şekilde bilgi veriyor: “0-5 yaş işitme engelli çocuklar ve aileleri ile çalışmalarımıza 2008’de başladık. 12 çocukla başladığımız projede öğrenci sayımız her yıl arttı ve 2017’de 104 işitme engelli çocuğa ve ailesine ulaştı. Derneğimizde erken çocukluk – okul öncesi ve okul çağındaki işitme engelli çocuklara eğitimler veriliyor.

En önemli çalışma alanlarından birinin çocukların aileleri olduğunu kaydeden Ilıcalı, ailelere çocuk gelişimi, sağlık, kendi kişisel gelişimleri ve temel haklar gibi konularda psikolog ve aile danışmanları tarafından eğitimler ve bireysel danışmanlık verildiğini anlatıyor. Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu proje ile bize ulaşamayan ve bizleri yaşadıkları şehirlere davet eden işitme engelli çocukların ailelerine gelişen teknoloji ve ulaşım imkanlarını kullanarak erişmeyi planlıyoruz. Aileleri ile ev ortamında desteklenen çocuklar, geleceğe yaşıtları ile eşit şartlarda hazır olacaklar. Bu proje, işitme engelli çocuklarımız, aileleri, Samsung Electronics Türkiye ve Çocuk Eğitim Derneği için hayırlı olsun.”

Ilıcalı’nın akabinde söz alan Çocuk Eğitim Derneği Bilim Kurulu Başkanı ve Medipol Üniversitesi Odyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu ise şöyle konuştu: “İşitme kayıplı çocuklara yönelik Samsung ile birlikte yürüttüğümüz Ses Getirenler projesinin en temel özelliği, kaynaştırıcı ve bütünleştirici bir proje olması. Bu proje kapsamında işitme engelli çocukların eğitimine yönelik kullanılan etkili ve yaygın öğrenme strateji ve yöntemlerinin anne babalar tarafından nasıl kullanılacağının açıklanması ve bununla ilgili olarak pratik bilgi ve becerilerin kazandırılması hedefleniyor. Bunu sağlamak için uzman videoları kaydedilerek ailelere mesajlar direkt olarak iletiliyor. Sitede aileler için çocukları ile günlük hayatta uygulayabilecekleri ev içi destekleme aktivite videoları da yer alıyor. Gelişimin en hızlı olduğu bebeklik ve okul öncesi eğitim dönemlerinde, anne ve babası tarafından gelişimsel süreçleri desteklenen çocukların gerek okul yaşantılarında gerekse meslek edinme süreçlerinde başarılı olmaları, içinde yaşadıkları topluma uyum sağlayan kendine güvenen sorumluluk bilinci yerinde olan mutlu bireyler olmalarını beraberinde getirecektir.”