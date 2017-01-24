Samsung ürün güvenliğini artık her noktada ele alacak

Samsung Electronics, aylar süren kapsamlı araştırmaların sonunda Note 7 ile ilgili bazı yaşanan olayların nedenini ve bunların yeniden yaşanmaması için alınan önlemleri Seul’de düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Yenilikçi mobil deneyimini sektör standartlarının çok üzerinde bir ürün güvenliği yaklaşımıyla sunmayı hedefleyen Samsung, ürün güvenliği konusunda tüm test ve kalite kontrol sürecini yeniden tanımladığı bir dönem başlattı.

Samsung’un yeni süreçle birlikte duyurduğu 8 Aşamalı Pil Güvenlik Kontrolü uygulaması, parça denetiminden montaj ve sevkiyat aşamalarının izlenmesine kadar güvenliği her noktada ele alacak. Sektör standartlarını yukarı taşıyan 8 Aşamalı Pil Güvenlik Kontrolü uygulaması şu aşamalardan oluşuyor:

Dayanıklılık Testi: Aşırı süre şarjda bırakma, pilin aşırı darbeye ve aşırı ısı değişimlerine maruz bırakılması gibi süreçlerin olduğu pil testi sıklığı arttırıldı.

Gözle Kontrol: Her bir pilin teknik uzmanlar tarafından standartlara uygunluğunun kontrol edilmesiyle ilgili standartlar geliştirildi.

Röntgen (X-Ray) Testi: Röntgen cihazları ile pilin iç yapısı kontrol edilerek olağan dışı durumların tedarikçi tarafından kontrol edilmesi sürecine Samsung daha kapsamlı şekilde dahil oldu.

Şarj ve Deşarj Testleri: Piller yoğun bir şarj ve deşarj süreci kapsamında test edilmeye başlandı.

TVOC Testi: Pilden ve cihazdan en ufak bir sızıntı olmadığının kontrol edildiği test süreci uygulamaya kondu.

Söküm Testi: Pilin tedarikçi tarafından iç yapısının sökülerek kalite kontrolünün gerçekleştirdiği süreç, aynı zamanda Samsung tarafından da kapsamlı bir biçimde yapılmaya başlandı.

Aşırı Kullanım Testi: Tüketicilerin pile aşırı yük bindiren farklı tüketim alışkanlıklarına ait senaryoların simülasyonlarının gerçekleştirilmesine başlandı.

OCT Testi: Her bir birim ve cihazın tamamı için ayrı ayrı voltaj değişikliklerinin tedarikçi tarafından gözlemlendiği süreç, aynı zamanda Samsung tarafından da kapsamlı bir biçimde yapılmaya başlandı.

Samsung, Çok Katmanlı Güvenlik Önlemleri Protokolünü de yeni ürün geliştirme süreçlerine ekledi. Bu kapsamda Samsung, ilk katmanda donanım sağlamlığına odaklanarak ürünlerin tasarımından materyallerin seçimine her detayı ilgilendiren sıkı uygulamaları devreye aldı. İkinci katmanda ise, geliştirilmiş yazılım algoritmaları ile, donanıma dayalı önlemleri daha da güçlendirdi. Yazılım algoritmaları, pil şarjı için genel sıcaklık düzeyleri, elektrik akımı seviyeleri ve sürelerini takip ederek ürünün güvenli çalışmasını sağlıyor.

Yeni ürün geliştirme süreçlerinde tam güvenliği sağlamak üzere Samsung, ayrıca, bağımsız danışmanlar, akademisyenler ve araştırmacılardan oluşan Pil Danışma Kurulu oluşturduğunu duyurdu. Kurulda yer alan isimler arasında Cambridge Üniversitesi Kimya Profesörü Clare Grey, Berkeley Üniversitesi Materyal Bilimi ve Mühendislik Bölümü Profesörü Gerbrand Ceder, Stanford Üniversitesi Materyal Bilimi ve Mühendislik Bölümü Profesörü Yi Cui gibi alanının en uzman isimleri yer alıyor.

Samsung, yeni ürün geliştirme süreci ile sektördeki ürün güvenlik standartlarını yeniden tanımlayarak ile sadece şirket için değil, sektörü için de önemli bir gelişim imkanı sunuyor