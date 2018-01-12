Samsung ve Harman yeni otomotiv çözümünü duyurdu

Samsung ve HARMAN, CES 2018’de bağlanabilirliğin ve otonom sürüşün geleceğini tanıttı. İşbirliği, geleceğin bağlantılı hayatlarını şekillendirmek için; yazılım, donanım ve bulut teknolojilerini birleştiriyor.

Otomotiv, tüketici ve kurumsal pazarlar için bağlantılı teknolojilere odaklanan Samsung Electronics’in HARMAN International’ı tamamen satın almasının üzerinden henüz bir yıl geçmese de, her iki şirket de geleceğin mobilitesini daha ileri taşımak için birleştirdikleri ekiplerini ve kaynaklarını çoktan güçlendirdi. Bugün CES 2018’de bağlantılı otomobil teknolojileri alanında sunulan benzersiz çözüm, HARMAN ve Samsung’un bağlanabilirlikte ve otonom sürüşte lider olma konusundaki ortak misyonunu destekliyor. Bu çözüm, evde, seyir halinde ya da araç içerisinde birlikte seyahat eden insanların yaşamını birleştiriyor.

Bu önemli inovasyonlar, zengin bir dijital araç deneyimi için aşağıdakileri içeren entegre bir yaklaşım sergiliyor:

• Otomobilin iç bölümünün görünümünü yenileyen, tüm araç segmentleri için yeniden düzenlenen bir dijital kokpit platformu.

• TTTech ile ilk uygulamamızın gösterimi yanında, Samsung’un açık otonom platformunu daha da geliştirmek için oluşturulan bir ortaklık ve çözüm ekosistemi.

Sektörün ilk, otomotiv sınıfı 5G’ye hazır bağlantı çözümü ile birlikte yeni bir telematik çözüm.

HARMAN-Samsung birlikteliğinde geliştirilen her yeni çözüm Samsung’un küresel ölçeğini, Ar-Ge yeteneklerini, mobil/TV/yarı iletkenler ve dağıtım kanallarını, HARMAN’ın ise lider bağlantılı otomobil mirasını, ilişkilerini, pazar bilgisini ve büyüyen inovasyon ortakları ağını güçlendiriyor. Her iki şirket de, orijinal malzeme üreticilerinin tüm araç segmentlerindeki kullanıcı deneyimini zenginleştiren ve ölçeklenebilir çözümler sunan araç içi teknolojiler konusunda artan tüketici taleplerini karşılayabilmesi için start-up şirketlere küresel yatırımlar yapıyor.

HARMAN Başkanı ve CEO’su Dinesh Paliwal konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Samsung ile birlikte, otomobil üreticilerinin cihaz merkezli anlayıştan deneyim merkezli anlayışa odaklanmalarına yardımcı olmak için, ölçek, kaynak ve yeterlilik konularındaki inovasyon hızını arttırdık. HARMAN, otomotiv alanında bir mirasa ve uzmanlığa sahip; HARMAN ve Samsung müşterek olarak, hızla gelişen otomotiv pazarında otomobil üreticilerinin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermeyi hızlandırmak için en iyi teknolojilerimizi ve global ölçeklememizi harmanlıyor.”

Yeni HARMAN Dijital Kokpit Platformu

Güvenlik ve performanstan ödün vermeden bugünün bağlantılı hayatlarını destekleyen yeni Dijital Kokpit platformu, esnek ve ölçeklenebilir bir üst düzey deneyim paketi içeriyor. Standart ve gelişmiş sistem konfigürasyonlarında çalışan platform, gerekli tüm araç bilgilerini ve özelliklerini sunan tek bir merkezi ekranda; ses, dokunmatik geribildirim, fiziksel çıkıntılar ve direksiyon kontrolleri üzerinden gösterge paneli ile merkezi konsolu sorunsuz şekilde birleştiriyor. Bu ayrıca HVAC, medya ve kullanıcı ayarları açısından özelleştirmeyi mümkün kılmak adına farklı insan-makine arabirimleri ile etkileşimler kuran çok modlu bir yaklaşımı destekliyor. Araçlara tamamen yeni nesil bir iletişim ve ergonomi getiren Dijital Kokpit platformu, araç içi teknolojilerle sezgisel ve güvenli bir şekilde etkileşim halindeki sürücülerin önlerindeki yola odaklanmalarına imkân tanıyor. Bu, daha fazla kişiselleştirme sağlayan ve kullanıcının akıllı telefonu üzerinden servisler ve uygulamalar için kullanacağı projeksiyon modu sayesinde mümkün hale geliyor. Orta ve üst düzey konfigürasyonlardaki gibi, giriş seviyesi bulut teknolojisi ile çalışan daha büyük bir IoT (Nesnelerin İnterneti) ekosistemi, yalnızca bağlantıyı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda maliyetlerin düşürülmesine ve araç ağırlığının azaltılmasına yardımcı oluyor.

Dijital Kokpit, üst düzey konfigürasyonda, bir sürücünün tüm bağlantılı yaşam tarzını IoT üzerinden bir araya getiriyor. HARMAN’ın Ignite Platformu’nu kullanan çoklu ekran düzeni sayesinde, sanal kişisel asistan, taşınabilir profiller, artırılmış gerçeklik ve daha birçok hizmet aracılığıyla, sürücü ve yolcu için araç içi kullanıcı deneyimi kişiselleştirilebiliyor. Bu aynı zamanda, sektörde bir ilk olarak, Android işletim sisteminin dört ekrana entegre olmasını sağlıyor.

Gelecek nesil paylaşımlı mobiliteye odaklanan üst düzey Dijital Kokpit, yolcuların deneyimlerini kişiselleştiriyor ve böylece sürücüler ile yolcular, kendi araçlarında yolculuk ediyormuş gibi hissediyor. Kişisel asistan Bixby, ses, dokunma, hareket ve içeriğe dayalı harekete geçiricilerle yolcuların işlerini tamamlamasına yardımcı olurken telefonu anahtar bir hizmet olarak kullanan sistem, kullanıcı profilleriyle ilişkili abonelik hizmetlerine otomatik olarak erişim sağlıyor.

Ölçeklenebilir ve her otomotiv segmenti için kullanılabilir hale getirilen Dijital Kokpit, geliştirici dostu bir açık ekosistem içerisinde geleceğe hazır ve emniyet odaklı özellikler sunuyor.

İlk 5G Otomotiv Telematik Çözümü ve Çözümün ilk Müşterisi

HARMAN ve Samsung, müşterek olarak 1 Gb/s bant genişliği kapasitesine sahip gelişmiş telematik için modüler yaklaşımlar geliştiriyor. İki şirket, güvenli, hızlı ve güvenilir veri iletişimini sağlamak için, endüstrinin ilk 5G’ye hazır otomotiv çözümünü ve çoklu bant uyumlu antenini sunacak. Çözüm, bugünün LTE CAT 16 bağlantısını ve geleceğin 5G’sini destekleyen aynı donanım yapısındaki ağ erişim cihazların barındıran modüler tasarıma sahip telematik bir kontrol ünitesinden oluşuyor. Mobilitenin geleceğinde bir paradigma kaymasına işaret eden 5G teknolojisi, otomotiv sektörüne otonom nakliyeyi mümkün kılan emniyet arttırıcı C-V2X yeteneğini getiriyor. 5G, mevcut 4G LTE standartlarından 100 kat daha hızlı hizmet sunuyor. Bu da, inanılmaz hızda yüksek çözünürlüklü akışa, çevreleyici sanal ve artırılmış gerçeklik özelliklerine ve hızlı giden araçlarda kesintisiz bulut tabanlı uygulamalara olanak tanıyor. Ultra güvenilir ve sadece 1 ms gecikmeli yanıt süreleri ile 5G, gelecek nesil otonom araçlar için C-V2X teknolojisinin yanında bulut tabanlı işlem ve depolama yapma olanağı sunuyor. HARMAN bugün, bu çözümün ilk müşterisinin lider bir Avrupa otomobil üreticisi olacağını duyurdu. CES 2018’de HARMAN ve Samsung, gelecek nesil mobil ağ konseptindeki bir araçta Samsung Networks 5G altyapısı üzerinden yüksek hızlı bağlantı demosu sunacak.

Otonom bir Gelecek için Bugünden İleri Sürüş Çözümleri

Samsung, HARMAN ile yakın işbirliği içerisinde geliştirdiği yeni DRVLINE platformunu duyurdu. Bu platform 3. seviye otomasyondan 4. ve 5’inci seviyeye kadar ölçeklendirmek üzere tasarlanan otonom sürüş için açık ve modüler bir platform olma özelliği taşıyor. İki şirket de ölçeklenebilir ve düşük seviye özerkliğe sahip otonomdan Seviye 5’e kadar mühendislik, yüksek performanslı bilgi işlem, algılayıcı teknolojileri, algoritmalar, yapay zekâ ve bulut ve bağlantı çözümleri konularına odaklanmaya devam edecek. HARMAN/Samsung tarafından geliştirilen ilk ADAS (İleri Sürüş Asistanı Sistemi) ürünü, şeritten ayrılma uyarısı, uyarlanabilir hız sabitleme kontrolü, çarpışma uyarısı ve yaya uyarı algoritmaları içeren, geleceğe yönelik bir kamera olacak. Yeni sistem, Samsung’un kamera teknolojisindeki mirası ile HARMAN’ın bağlantılı sürüş deneyiminin kişiselleştirilmiş ve güvenli olmasını sağlamak üzere kendi kendine öğrenen bir sanal eş yolcu yaratmak için makine öğrenimini ve veri bilincini artırılmış gerçeklerle harmanlayan ADAS 360 çözümünü birleştiriyor. Yeni sistem 2018 yılında satışa sunulacak.