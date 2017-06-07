Samsung ve WMware’den IoT işbirliği

Samsung Electronics ve VMware, endüstriyel ve kurumsal müşteriler için IoT’yi basitleştirmek amacıyla bir araya geldi.



Samsung Electronics Co. Ltd ve VMware, bu ay gerçekleştirilen Internet of Things World 2017 etkinliğinde, endüstriyel ve kurumsal müşterilere yönelik uçtan uca IoT çözümlerini genişleterek hem bilgi teknolojileri (BT) hem de operasyon teknolojileri (OT) için nesnelerin internetinin (IoT) basitleştirilmesine yardımcı olacak yeni işbirlikteliklerini duyurdu.

Şirketler, SAMSUNG ARTIK Smart IoT platformu ile VMware Pulse™ IoT Center’ı™ bir araya getirerek BT ve OT ekiplerinin IoT üzerinde tam kontrole sahip olmasını sağlayacak güvenli, kurumsal seviyede, uçtan uca IoT altyapısı çözümü sunacak. Buna ek olarak şirketler, kurumlara IoT kurulumlarının yönetimi, izlenmesi ve güvenliği konusunda yardımcı olmak amacıyla SAMSUNG ARTIK 530 ile VMware tarafından geliştirilen tarafsız açık kaynak yazılım geliştirme kiti (SDK) satıcısı Liota’nın (Little IoT Agent) entegrasyonunu da yapacak.

Günümüzde kurumlar büyük ölçeğe sahip olması, karmaşık yapısı ve güvenlik endişeleri nedeniyle IoT kullanımında zorluklarla karşılaşıyor. Her ne kadar SAMSUNG ARTIK™ Smart IoT platformu, IoT için donanım ve yazılımlar sunsa da müşteriler kendi IoT geliştirmelerini de yapmak istiyor. Bu ortaklıkla VMware, bulut içerisinden bulut kenarına kadar tüm noktalarda müşterilerin IoT altyapılarını yönetmelerine yardımcı olacak. Bu birleşme donanım ve yazılım bileşenleri, güvenlik, bulut bağlantısı, bina servisleri ve ürünlerin yaşam döngüsü boyunca yönetim ve takibi gibi uçtan uca çözümler sunacak.