Samsung ve WMware’den IoT işbirliği

Samsung ve WMware’den IoT işbirliği
, 7 Haziran 2017

Samsung Electronics ve VMware, endüstriyel ve kurumsal müşteriler için IoT’yi basitleştirmek amacıyla bir araya geldi.


Samsung Electronics Co. Ltd ve VMware, bu ay gerçekleştirilen Internet of Things World 2017 etkinliğinde, endüstriyel ve kurumsal müşterilere yönelik uçtan uca IoT çözümlerini genişleterek hem bilgi teknolojileri (BT) hem de operasyon teknolojileri (OT) için nesnelerin internetinin (IoT) basitleştirilmesine yardımcı olacak yeni işbirlikteliklerini duyurdu.

Şirketler, SAMSUNG ARTIK Smart IoT platformu ile VMware Pulse™ IoT Center’ı™ bir araya getirerek BT ve OT ekiplerinin IoT üzerinde tam kontrole sahip olmasını sağlayacak güvenli, kurumsal seviyede, uçtan uca IoT altyapısı çözümü sunacak. Buna ek olarak şirketler, kurumlara IoT kurulumlarının yönetimi, izlenmesi ve güvenliği konusunda yardımcı olmak amacıyla SAMSUNG ARTIK 530 ile VMware tarafından geliştirilen tarafsız açık kaynak yazılım geliştirme kiti (SDK) satıcısı Liota’nın (Little IoT Agent) entegrasyonunu da yapacak.

Günümüzde kurumlar büyük ölçeğe sahip olması, karmaşık yapısı ve güvenlik endişeleri nedeniyle IoT kullanımında zorluklarla karşılaşıyor. Her ne kadar SAMSUNG ARTIK™ Smart IoT platformu, IoT için donanım ve yazılımlar sunsa da müşteriler kendi IoT geliştirmelerini de yapmak istiyor. Bu ortaklıkla VMware, bulut içerisinden bulut kenarına kadar tüm noktalarda müşterilerin IoT altyapılarını yönetmelerine yardımcı olacak. Bu birleşme donanım ve yazılım bileşenleri, güvenlik, bulut bağlantısı, bina servisleri ve ürünlerin yaşam döngüsü boyunca yönetim ve takibi gibi uçtan uca çözümler sunacak.

Facebook Comments
Kategoriler Haber
Tags: IoT, Samsung, VMware

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

Huawei P10, ön satışa çıktı!

Huawei P10, ön satışa çıktı!

Samsung, genç yetenek işe alım programı başlatıyor

Samsung, genç yetenek işe alım programı başlatıyor

Yandex’ten Kenshoo ile işbirliği

Yandex’ten Kenshoo ile işbirliği

Ford, yeni nesil teknoloji çözümlerini tanıttı

Ford, yeni nesil teknoloji çözümlerini tanıttı

Oracle OpenWorld 2016’da “bulut deneyimi” tartışılacak

Oracle OpenWorld 2016’da “bulut deneyimi” tartışılacak

Teleperformance Türkiye çalışma arkadaşları arıyor

Teleperformance Türkiye çalışma arkadaşları arıyor

Casper’dan yepyeni bir telefon: VIA P1

Casper’dan yepyeni bir telefon: VIA P1

10 dakikalık video 1 gram CO2 salınımı yaratıyor

10 dakikalık video 1 gram CO2 salınımı yaratıyor

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *