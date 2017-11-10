Samsung yeni nesil mobil işlemcisini tanıttı: Exynos 9810

Samsung yeni nesil mobil işlemcisini tanıttı: Exynos 9810
, 10 Kasım 2017

Samsung’un Galaxy S9 veya Note 9 akıllı telefonlarında kullanması beklenen Exynos 9810 işlemcisi resmen duyuruldu.

Samsung’un bu yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S8 serisi ve Note 8 cihazlarında kullandığı Exynos 8895 mobil işlemcisinin ardından yeni nesil mobil işlemcisi 9810’u açıkladı. İlk olarak Galaxy S9 ve S9+ cihazlarında kullanılması beklenen işlemcide yer alan bazı özellikler kafa karışıklığına sebep oluyor.

Transistör boyutu olarak 8 nm büyüklüğünde gelmesi beklenen Exynos 9810, 10 nm büyüklüğünde gelecek. SnapDragon 845’in 7 nm üretim sürecinden geçtiği hesaba katıldığında durum Samsung açısından pek hoş görünmüyor. Samsung’un yaz aylarında duyurduğu modem teknolojisinin mevcut olarak geldiği işlemcide Cat.18 6CA kullanılıyor. Bu sayede modemin desteklediği hız 1.2 Gbps’e yükseldi.

Önümüzüdeki senenin ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen Galaxy S9’da kullanılacak işlemciler hakkında detaylı bilgiler sunmayı sürdüreceğiz.

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Tags: Exynos 9810, işlemci, Samsung

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