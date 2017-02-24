Samsung, yeni VR projelerini MWC 2017’de tanıtacak

Samsung Electronics, günümüzün en önemli teknoloji trendlerinden Sanal Gerçeklik (VR) ve Zenginleştirilmiş Gerçeklik (AR) ile geniş bir deneyim yelpazesi sunan dört yenilikçi Creative Lab (C-Lab) projesini Berselona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) sergileyeceğini duyurdu.

MWC 2017’de sergilenecek dört yenilikçi proje, Samsung çalışanlarından gelen ve yenilikçi fikirleri besleyen bir girişim inkübasyonu programı olan C-Lab kapsamında ortaya çıktı. Projeler, yeni girişimlere odaklanan bir platform olan 4 Years From Now (4YFN) (Bundan 4 Yıl Sonra) kapsamında sergilenecek ve dört yıl sonra yatırımcılarla tanışma ve bağlantı kurma potansiyeline sahip olacaklar.

Sergilenecek projeler arasında; görme engelliler için akıllı destek, ekransız PC izleme gözlüğü, sanal gerçekliğe dayalı ev dekorasyonu çözümü ve 360-derece seyahat deneyimi platformu bulunuyor.

Relúmĭno

Relúmĭno, kısmen ya da tamamen görme engelli kişiler için geliştirilmiş ve Gear VR ile birlikte çalışan yepyeni bir görsel yardım uygulaması. Samsung Gear VR ile eşleştiğinde, görselleri ve metinleri zenginleştirerek daha yüksek kalitede görme deneyimi sağlayan bir mobil uygulama olan Relúmĭno, kullanıcıların netlik seviyesinde kitap okumalarına ve TV izlemelerine olanak sağlıyor. Hatta bu teknoloji, görüntülerin yerlerini değiştirerek kör noktaları yeniden eşleme ve bir Amlser ağ haritası kullanarak metamorfopsiden dolayı deforme olmuş görüntüleri düzeltme becerisine de sahip.

Monitorless

Monitorless (Ekransız), tüketicilerin akıllı telefon ve bilgisayar gibi cihazları bir ekran olmadan kullanmalarını sağlayan uzaktan kumandalı VR/AR çözümü. Çözüm, alışageldik güneş gözlüklerine benzeyen özel bir gözlükten oluşuyor. Gözlük üzerinde bulunan elektrokromik cam sayesinde, akıllı telefonlar ve PC’ler gibi diğer cihazlardan gelen içerikler görüntülenebiliyor ve Zenginleştirilmiş Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) işlevleri için kullanılabiliyor. Monitorless, kullanıcıların mobil cihazlarda yüksek kapasiteli PC oyunları oynayabilmelerine de olanak sağlıyor.

VuildUs

Ev iç mekan ve dekorasyon çözümü olan VuildUs, kullanıcıların yeni alacakları bir mobilyanın nasıl görüneceğini ve odaya sığıp sığmayacağını satın almadan önce gerçek zamanlı olarak görmelerini sağlıyor. VuildUs, 360-derece derinlikli bir kamera ve VR uyumlu cihazlar için mobil bir uygulamadan oluşuyor. İlk olarak, kullanıcılar iki cihazı bağlıyor ve kamerayı kullanarak evlerini tarıyorlar. Bu veriler, kullanıcının evinin daha sonra bir VR başlığı takarak girebileceği bir VR versiyonunu oluşturmak için kullanılıyor. Kullanıcılar mobilyaları 3 boyutlu görüntüleyebiliyor ve eğer beğenirlerse anında satın alabiliyorlar.

TraVRer

TraVRer, kullanıcıların seyahatlerinin öncesi ve sonrasında gerçekçi bir sanal seyahat deneyimlemelerini sağlayan 360-derece video platformu. Platformu kullananlar, dünyanın dört bir yanındaki önemli yerleri ve ünlü mekanları oradaki atmosferi, sesleri ve olayları yakalayarak ziyaret edebiliyor. Kullanıcılar alternatif video seçenekleri için menülerde dolaşmaya ihtiyaç duymuyor ve farklı yönlere gitmek veya mekanları belirli saatlerde görmek için farklı videolar arasında kesintisiz geçiş yapabiliyorlar.