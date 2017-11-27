Samsung’a, CES 2018’den 36 ödül

Samsung, CES 2018 İnovasyon Ödülleri’nde 36 yeni ürününün ödül kazandığını duyurdu.

Samsung Electronics, CES 2018 İnovasyon Ödülleri’nde 36 yeni ürününün ödül kazandığını duyurdu. Bu prestijli ödül, sektör tarafından üstün nitelikli tasarıma ve mühendisliğe sahip ürünlere veriliyor.

Samsung’un ödüllü ürünleri, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, Giyilebilir Teknolojiler, Video Görüntüleme Cihazları, Ev Aletleri ve Akıllı Ev kategorilerinde verildi. İki ürün ise “En İyi İnovasyon” ödülü aldı. Ayrıca, Samsung bu yıl Gear Sport, Gear Fit2 Pro ve Gear IconX (2018) ürünleriyle Fitness, Spor ve Biyoteknoloji kategorisinde ilk kez CES İnovasyon Ödülü kazanmış oldu.

Samsung Electronics Kuzey Amerika Başkanı ve CEO’su Tim Baxter, “İnovasyon bizim DNA’mızda var. Tüketicilerimiz için anlamlı deneyimler yaratan ürünler sunuyoruz. Tasarım ve mühendislik alanında aralıksız olarak yaptığımız çalışmaların, sektör oyuncuları tarafından uzun yıllardır kabul görmesi bizler için gerçekten onur verici” dedi.

CES İnovasyon Ödülleri, CES’in sahibi ve organizatörü olan Tüketici Teknolojisi Derneği CTA (Consumer Technology Association) tarafından destekleniyor. Samsung’un ödül kazanan ürünlerinin birçoğu, 9-12 Ocak 2018’de Las Vegas Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek CES 2018’de, Merkez Salon’da bulunan 15006 numaralı Samsung standında sergilenecek.