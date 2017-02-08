Samsung’dan beyaz eşya alana akıllı telefon hediye

Samsung Electronics, Şubat ve Mart ayı boyunca Samsung marka beyaz eşya satın alan tüketicilere Galaxy A7 ya da Galaxy Prime Plus G532 akıllı telefona ücretsiz sahip olma fırsatı sunuyor.



Samsung Electronics, Şubat ve Mart ayına özel yeni beyaz eşya kampanyasını duyurdu. 31 Mart 2017 tarihine dek sürecek kampanya kapsamında, tüm yetkili bayi ve satış noktalarından seçili Samsung markalı beyaz eşyalardan birini satın alan tüketicilere, Samsung A7 ya da Galaxy Prime Plus G532 akıllı telefon hediye ediliyor. Öte yandan tüketiciler, satın aldıkları beyaz eşya modeline bağlı olarak Galaxy Prime Plus G532 akıllı telefonu tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden yüzde 50 indirimle satın alma şansına sahip oluyor.

Kampanya kapsamında seçili gardırop tipi, 10 yıl Dijital Inverter Kompresör garantili buzdolabı satın alan tüketiciler, Samsung Galaxy A7 model akıllı telefon hediyesi kazanıyor. Ek olarak, kampanyaya dahil edilen dört kapılı gardırop tipi, Üçlü Soğutma Teknolojisi’ne sahip buzdolapları, kurutmalı AddWash Akıllı Kapak Teknolojisi’ne sahip çamaşır makineleri; A++ enerji sınıfı, 5 programlı bulaşık makineleri ya da ankastre setlerden birini satın alan tüketiciler Galaxy Prime Plus G532 akıllı telefona ücretsiz sahip olabiliyor.

Diğer yandan, tüketiciler seçili beyaz eşya modeline bağlı olarak www.samsungwa.com.tr/buevdesamsungvar adresinde satışa sunulan Samsung Galaxy Prime Plus G532 akıllı telefonu tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden %50 indirimli olarak satın almaya hak kazanıyor.

Kampanyada adı geçen ürünlerden birini satın alan tüketicilerin, kampanyadan yararlanabilmek için ürünün faturasını www.samsungwa.com.tr/buevdesamsungvar sayfasına yükledikten sonra sitede yer alan formu eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekiyor.