Samsung’tan akıllı telefon hediyeli yeni kampanya

Samsung’tan akıllı telefon hediyeli yeni kampanya
, 10 Ocak 2018

Samsung Electronics, Ocak ve Şubat ayları boyunca beyaz eşya satın alanlara Galaxy J7 Prime veya Galaxy Grand Prime+ akıllı telefona ücretsiz sahip olma fırsatı sunuyor.

Twin Cooling İkili Soğutma Teknolojisine sahip buzdolabı, Addwash Akıllı Kapak Teknolojili çamaşır makinesi ve Dual Cook İkili Pişirme Teknolojisine sahip ankastre fırın gibi yenilikçi özellikler ve tasarıma sahip beyaz eşya markası olan Samsung, hediye cep telefonu kampanyası başlattı.

En son pazar araştırması sonuçlarına göre Türk Lirası bazında buzdolabında geçen yıla göre %40, çamaşır makinesinde ise %48 büyüyen Samsung Electronics’in yetkili bayi ve satış noktalarından seçili beyaz eşya ve ankastre modellerinden alanlar Samsung Galaxy J7 Prime veya Galaxy Grand Prime+ akıllı telefon sürprizi ile karşılaşacaklar.

Buzdolabı, Çamaşır Makinesi ve Ankastre ürünleri kapsayan kampanya, Ocak ve Şubat aylarında yapılacak alışverişlerde geçerli olacak. Satın alınan bazı beyaz eşya modellerinde ise Galaxy Grand Prime+ akıllı telefona tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden %50 indirim sunulacak.

 Kampanyaya dâhil edilen ürünlerden birini satın alan tüketicilerin, kampanyadan yararlanabilmek için www.samsungwa.com.tr adresinden giriş yaparak ürünün faturasını hesaplarına yüklemesi ve sitede yer alan formu doldurması gerekiyor.

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Tags: akıllı telefon, Galaxy Grand Prime+, Galaxy J7 Prime, kampanya, Samsung

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