Samsung’tan Sevgililer Günü’ne özel reklam filmi

Samsung, Sevgililer Günü öncesinde yaşanan hediye alma endişesini mizahi bir dille ele aldığı yeni reklam filminde, “Çok şeye gerek yok, bir A yeter” diyor.

Samsung, Galaxy A serisinin yeni telefonları için hazırladığı Sevgililer Günü reklam filminde, sevgililerin “Ya aldığım hediyeyi beğenmezse?” endişesine mizahi bir yolla yaklaşıyor. “Sevgilini Mutluluktan Uçur” filminde Samsung, “Çok şeye gerek yok, bir A yeter” diyor.

Hakan Meriçliler’in rol aldığı reklam filminde; arkadaşlarının başından geçen başarısız hediye hikayelerini anlatan bir kadın ile karşısında kabusların en büyüğünü yaşayan erkek arkadaşının hikayesini anlatılıyor. Filmde klişe hediyeleri ti’ye alan Samsung, Galaxy A serisi ile hem sevgilileri “ne alsam” derdinden kurtarıyor hem de uçak bileti promosyonuyla çifte mutluluk yaşatmayı vaat ediyor.

“Çok şey için bir A yeter” sloganının kullanıldığı reklam filminin 2 gün süren çekimlerinde Hakan Meriçliler’in oyunculuğu ön plana çıktı. Prodüksiyonunu Hacıyatmaz Film’in gerçekleştirdiği reklam filmi, Cheil Worldwide Turkey ile hazırlandı.

Hakan Meriçliler’in oynadığı “Sevgilini Mutluluktan Uçur” reklam filmi