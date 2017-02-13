Samsung’tan Sevgililer Günü’ne özel reklam filmi

Samsung’tan Sevgililer Günü’ne özel reklam filmi
, 13 Şubat 2017

Samsung, Sevgililer Günü öncesinde yaşanan hediye alma endişesini mizahi bir dille ele aldığı yeni reklam filminde, “Çok şeye gerek yok, bir A yeter” diyor.

Samsung, Galaxy A serisinin yeni telefonları için hazırladığı Sevgililer Günü reklam filminde, sevgililerin “Ya aldığım hediyeyi beğenmezse?” endişesine mizahi bir yolla yaklaşıyor. “Sevgilini Mutluluktan Uçur” filminde Samsung, “Çok şeye gerek yok, bir A yeter” diyor.

Hakan Meriçliler’in rol aldığı reklam filminde; arkadaşlarının başından geçen başarısız hediye hikayelerini anlatan bir kadın ile karşısında kabusların en büyüğünü yaşayan erkek arkadaşının hikayesini anlatılıyor. Filmde klişe hediyeleri ti’ye alan Samsung, Galaxy A serisi ile hem sevgilileri “ne alsam” derdinden kurtarıyor hem de uçak bileti promosyonuyla çifte mutluluk yaşatmayı vaat ediyor.

“Çok şey için bir A yeter” sloganının kullanıldığı reklam filminin 2 gün süren çekimlerinde Hakan Meriçliler’in oyunculuğu ön plana çıktı. Prodüksiyonunu Hacıyatmaz Film’in gerçekleştirdiği reklam filmi, Cheil Worldwide Turkey ile hazırlandı.
Hakan Meriçliler’in oynadığı “Sevgilini Mutluluktan Uçur” reklam filmi 

Kategoriler Haber
Tags: reklam, Samsung, Sevgililer Günü

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı!

Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı!

Bedava video oyun indirme dönemi sona eriyor

Bedava video oyun indirme dönemi sona eriyor

Samsung beyin sarsıntılarına karşı yeni ürünü: brainBAND

Samsung beyin sarsıntılarına karşı yeni ürünü: brainBAND

Sony Xperia E5 resmen tanıtıldı!

Sony Xperia E5 resmen tanıtıldı!

Amazon Web Services fiyatlarını 54. kez indirdi

Amazon Web Services fiyatlarını 54. kez indirdi

Dikkat! Banka hesaplarınız boşaltılabilir!

Dikkat! Banka hesaplarınız boşaltılabilir!

MWC 2016: Türk Telekom Türkiye’yi 5G hızına hazırlayacak

MWC 2016: Türk Telekom Türkiye’yi 5G hızına hazırlayacak

LG’nin “Bir Fotoğraf Bir Mutlu Çocuk” projesi üç yaşında

LG’nin “Bir Fotoğraf Bir Mutlu Çocuk” projesi üç yaşında

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *